MDMK सांसद ए गणेश मूर्ति का निधन, टिकट नहीं मिलने पर खाया था जहर

A Ganesh Murthi dies : इरोड से सांसद और MDMK नेता ए गणेशमूर्ति का बुधवार को कोयंबटूर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। टिकट नहीं मिलने से नाराज गणेशमूर्ति ने रविवार को जहर खा लिया था।

MDMK सांसद गणेशमूर्ति का आज सुबह 5:05 बजे कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। आत्महत्या का प्रयास करने के बाद 24 मार्च को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

On the demise of Ganesamoorthy - MDMK MP from Erode - party founder Vaiko says, "He was happy with the seat (party ticket) issue. He met me twice. We never expected him to make such a decision. He was in a good mood. I cannot believe that he took such a step and passed away. We… https://t.co/w7PW0k95t2 pic.twitter.com/6PpGNA5S5B