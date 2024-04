MP कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष BJP में हो सकते हैं शामिल, पूर्व विधायक ने ली भाजपा की सदस्यता

Voting did not take place in 6 districts of Nagaland : नगालैंड के 6 पूर्वी जिलों में मतदान कर्मी मतदान केंद्रों पर 9 घंटे तक इंतजार करते रहे, लेकिन 'फ्रंटियर नगालैंड टेरिटरी' (एफएनटी) की मांग को लेकर दबाव बनाने के लिए एक संगठन द्वारा आहूत बंद के बाद क्षेत्र के 4 लाख मतदाताओं में से कोई भी मतदान करने नहीं आया। 20 विधायकों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया।