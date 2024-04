इंदौर कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति की मुश्किलें बढ़ी, दर्ज हुआ हत्या के प्रयास का प्रकरण, 17 साल पुराना मामला

know everything about inheritance tax: हाल ही में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स को लेकर एक बयान दिया है। पित्रोदा ने जिस विरासत टैक्स सिस्टम को लेकर बयान दिया है उसे लेकर विवाद हो गया है। आखिर ये विरासत टैक्स क्या है, कहां और कैसे लगता है और जानते हैं क्‍यों हो रहा है इसे लेकर विवाद।