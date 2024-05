anantnag loksabha election : अनंतनाग में मतदान, क्यों भड़कीं PDP नेता महबूबा मुफ्ती?

महबूबा ने कहा कि मैं सुबह से कोई फोन कॉल नहीं कर पा रही हूं। अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र में मतदान के दिन अचानक सेवाओं को निलंबित करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

पीडीपी ने भी सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट के जरिए इस मुद्दे को उठाया। इसमें कहा गया कि चुनाव से ठीक पहले महबूबा मुफ्ती की मोबाइल फोन सेवा अचानक बंद कर दी गई है। मतदान क्षेत्र में कई पीडीपी कार्यकर्ताओं और मतदान एजेंट को कल शाम और आज तड़के हिरासत में लिया गया।

मुफ्ती ने आरोप लगाया कि कल रात से जगह-जगह PDP के कार्यकर्ताओं को बिना किसी वजह के थाने में बंद किया जा रहा है। इसमें डीजी, एलजी और सभी अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने पीडीपी के पोलिंग एजेंटों को थाने में बंद कर दिया है। जगह-जगह से शिकायतें मिल रही हैं कि वोटिंग मशीनों (EVM) से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने इस संबंध में चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा है।

Many of our PDP polling agents & workers are being detained just before voting. When the families went to the police stations they are being told that its being done at the behest of SSP Anantnag & DIG South Kashmir. We’ve written to @ECISVEEP hoping for their timely… pic.twitter.com/iPQx8L7JLK