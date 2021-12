टीका ले लें, मास्क पहन लें, क्योंकि फैल रहा है ओमिक्रॉन

भारत में से संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से जानकार लोगों को पूरी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। दुनिया में भी कोरोना वायरस का यह नया वेरिएंट नए नए देशों में फैलता जा रहा है।

भारत में अभी तक ओमिक्रॉन से संक्रमण के 23 मामलों की पुष्टि हो गई है। इनमें से नौ मामले राजस्थान में, 10 महाराष्ट्र में, 2 कर्नाटक में हैं और दिल्ली और गुजरात में एक एक मामला है।

और भी कोविड पॉजिटिव लोगों पर ओमिक्रॉन से ही संक्रमित होने का संदेह है लेकिन इनके सैंपलों की जेनेटिक जांच के नतीजे अभी आए नहीं हैं। दिल्ली में तो पिछले 24 घंटों में जांच किए गए सैंपलों में आई कमी के बावजूद संक्रमण के मामले बढ़ गए।

टीका लेना जरूरी

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक ट्वीट में सबसे टीका लेने की और पहनने की अपील की।

The first case of the variant has been found in Delhi. The patient is being treated at LNJP hospital. The people of Delhi must get fully vaccinated, wear a and maintain social distancing.

Delhi govt. is fully prepared to tackle the spread of the new variant. pic.twitter.com/WBiAh6Komv