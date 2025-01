तलाक की अफवाहों के बीच युजवेंद्र चहल ने कुछ इस तरह किया अपना दर्द बयां

Yuzvendra Chahal Cryptic Instagram Story : भारतीय क्रिकेट युजवेंद्र चहल और डांसर धनश्री वर्मा के बीच पिछले कुछ दिनों से तलाक की अफवाहें चल रही है, कुछ रिपोर्ट ने यह तक दवा किया है कि यह लगभग तय है, बस उनका इस बात को ऑफिसियल करना ही बाकी है और इन अफवाहों को और भी हवा जब मिली तब धनश्री वर्मा और युजवेंद्र चहल दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो किया, चहल के धनश्री के साथ अपने सारे फोटो डिलीट करने के बाद यह खबर जंगल की आग की तरह फेल गई कि दोनों के बीच तलाक होने वाला है। इसी बीच चहल ने एक क्रिप्टिक इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की।





उन्होंने Socrates का एक Quote पोस्ट किया जिसमे लिखा था ‘खामोशी एक संगीत है, उनके लिए जो दुनिया के शोर के परे इसे सुन सकते हैं’ (Silence is a profound melody, for those who can hear it above all the noise)





Yuzvendra Chahal Instagram Story





माना जा रहा है कि इस क्रिप्टिक स्टोरी के द्वारा वे यह कहना चाहते है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है, वे उसे शांति से डील करना चाहते हैं।

युजवेंद्र चहल ने इससे पहले 4 जनवरी को इंस्टाग्राम स्टोरी में एक और मैसेज शेयर किया था। उन्होंने लिखा था , 'कड़ी मेहनत लोगों के चरित्र को उजागर करती है। आप अपनी यात्रा जानते हैं। आप अपना दर्द जानते हैं। आप जानते हैं कि आप यहां तक पहुंचने के लिए क्या-क्या किया है। दुनिया जानती है। आप सीना तान कर खड़े हैं। आपने अपने माता-पिता को गौरवान्वित करने के लिए अपने पसीने से काम किया है। हमेशा एक गौरवान्वित बेटे की तरह सीना तान कर खड़े रहो।'

यह पहली बार नहीं है जब दोनों के तलाक की खबरें सामने आई हैं, 2022 में धनश्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर चहल का Surname हटा दिया था उसके बाद युजवेंद्र चहल ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की थी, जिसमें लिखा था, नई जिंदगी आ रही है। (A new life is beginning) हालांकि दोनों ने फैंस से गुजारिश भी की ऐसी अफवाहों से दूर रहे लेकिन अब फैंस को यह सब संकेत ही लगते हैं।









धनश्री वर्मा एक डांसर और कोरियोग्राफर हैं उन्होंने झलक दिखला जा-11 शो में अपनी लव स्टोरी का खुलासा किया था और बताया था कि लॉकडाउन के दौरान चहल ने उनसे डांस सीखने के लिए कांटेक्ट किया था और उसके बाद उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों की शादी 11 दिसंबर 2020 को हुई थी।



युजवेंद्र चहल 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा था लेकिन उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। उन्होंने आखिरी वनडे जनवरी 2023 और आखिरी टी20 अगस्त 2023 में खेला था। हालही में हुई आईपीएल नीलामी में चहल को पंजाब किंग्स (PBKS) ने 18 करोड़ में अपनी टीम का हिस्सा बनाया है।