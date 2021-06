मैदान पर नहीं मिला एक्शन दिखाने का मौका, तो कुछ इस तरह टाइमपास कर रहे खिलाड़ी

Rohit Sharma watching the game close as you get. pic.twitter.com/WRtZ8LwRPh — Johns. (@CricCrazyJohns) June 19, 2021

Wet weather has returned to the Hampshire Bowl so it’s table tennis for now…#WTC21 pic.twitter.com/hA0AjPgiya — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) June 21, 2021

When rain didn't stop play #TeamIndia members enjoyed a game of dart on the sidelines during the rain break in Southampton #WTC21 Final pic.twitter.com/nirjCfzjMM — BCCI (@BCCI) June 18, 2021

साउथम्प्टन में इंद्रदेव रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं... डब्ल्यूटीसी फाइनल का पहला दिन तो बारिश की भेंट चढ़ ही गया था अब शायद चौथे दिन के साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है।भले ही साउथम्प्टन में बारिश ने क्रिकेट मैच का मजा किरकिरा कर रखा है, लेकिन खिलाड़ियों ने इस बीच अपने एंटरटेनमेंट का जरिया खोज ही निकाला है।बारिश ने भारत और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को मैदान पर एक्शन दिखाने का आज अब तक मौका नहीं दिया है लेकिन अब खिलाड़ी करें भी तो क्या... आखिरकार उन्होंने स्टेडियम के अंदर अपने मन बहलाने के साधन तलाश लिए हैं।कोई टेबल टेनिस खेलता नजर आया, तो कोई ड्रेसिंग रूम से दूरबीन का इस्तेमाल कर, मस्ताने मौसम का मजा लेता नजर दिखा।अब न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज को ही ले लीजिए... मैदान पर टीम इंडिया के बल्लेबाजों की नाक में दम करने वाले जैमिसन अपने साथी खिलाड़ियों के साथ टेबल टेनिस का लुफ्त उठाते नजर आए।बीसीसीआई ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था, जहां टीम इंडिया का सपोर्ट स्टाफ और ऑफ स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन के साथ ‘हिट द नंबर’ गेम खेलता नजर आया था।वैसे बात अगर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की करें तो कहने को तो तीन समाप्त हो चुके हैं लेकिन अभी तक सिर्फ दो ही दिन का खेल देखने को मिला है और इन दो दिनों में भी पूरा खेल नहीं खेला गया।दूसरे दिन जहां 54 ओवर देखने को मिले, तो बीते दिन करीब-करीब 85 ओवर का मुकाबला देखने को मिला। फैंस और खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी बात यह है कि यह निर्णायक मुकाबला अब रिजर्व डे तक पहुंच गया है। जी हां, अब 23 जून को भी यह मैच खेला जाएगा।