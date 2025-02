क्रिकेट के किस्से : जब भारत के खिलाफ पाकिस्तान की ओर से खेले थे सचिन तेंदुलकर

क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने अपने दिनों में कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिन्हें तोड़ना वाकई किसी क्रिकेटर के लिए बेहद मुश्किल है, कई सारी टेक्नोलॉजी और सुविधाएं होने के बाद भी! सचिन ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 1989 में 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ किया था लेकिन क्या आपको पता है कि उस से पहले वे पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं? यह तथ्य चौंकाने वाला है लेकिन सच है।





13 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेलते हुए भारत के खिलाफ फील्डिंग की थी। साल था 1987, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की स्वर्ण जयंती के हिस्से के रूप में, भारत और पाकिस्तान के बीच एक्सहिबिशन मैच के रूप में एक टेस्ट और वनडे सीरीज खेली गई थी। इसका प्रैक्टिस मैच 20 जनवरी, 1987 में मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में खेला गया था। लंच ब्रेक के दौरान जावेद मियांदाद और अब्दुल कादिर खाना खाने होटल चले गए थे और मैच शुरू होने के बाद भी वे वापस नहीं लौटे, तब कप्तान इमरान खान ने सब्स्टीट्यूट फील्डर की मांग की और बॉउंड्री बॉय सचिन तेंदुलकर लॉन्ग-ऑन पर लगाया गया था।





उन्होंने 25 मिनट फील्डिंग की और इस दौरान कपिल देव (Kapil Dev) ने सचिन तेंदुलकर की और शॉट भी खेला था लेकिन सचिन कैच नहीं कर पाए थे। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'प्लेइंग इट माई वे' (Playing It My Way) में इसका जिक्र भी किया है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान (Imran Khan) ने अगर उन्हें लॉन्ग-ऑन के बजाय मिड-ऑन पर रखा होता तो वह कैच ले लेते। इस मैच में भारत के कप्तान रवि शास्त्री थे 189 रनों का पीछा करते हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 80 और रोजर बिन्नी ने 63 रन बनाए थे।









सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर



टेस्ट :

इन्निंग्स : 200

रन : 15921

शतक : 51

अर्द्धशतक : 68

दोहरे शतक : 6

HS : 248

एवरेज : 53.79

वनडे :

इन्निंग्स : 463

रन : 18426

शतक : 49

अर्द्धशतक : 96

दोहरे शतक : 1

HS : 200

एवरेज : 44.83

टी20 : 1