महिला विश्वकप का रोमांचक आगाज, अंतिम ओवर में इंडीज ने 3 रनों से हराया मेजबान न्यूजीलैंड को

महिला वनडे विश्वकप का रोमांचक आगाज हो गया है। पहले मैच में मेजबान के खिलाफ उतरी की टीम कागज पर कमजोर थी लेकिन मैदान पर बीस साबित हुई। इस बात का अंदाजा इस ही बात से लगाया जा सकता है कि यह विश्वकप में वेस्टइंडीज की न्यूजीलैंड पर सिर्फ दूसरी जीत है। अंतिम ओवर तक चले इस मुकाबले में वेस्टइंडीज 3 रनों से जीत गई और जीत के लिए जरूरी 6 रन न्यूूजीलैंड को नहीं बनाने दिए।अंतिम ओवर में मेजबान ने 2 विकेट गंवाने के साथ सिर्फ 2 रन बनाए।हेले मैथ्यूज (119 रन, 41 रन पर 2 विकेट) के शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन और गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी की बदौलत वेस्ट इंडीज महिला क्रिकेट टीम ने यहां शुक्रवार को रोमांचक मैच में मेजबान न्यूजीलैंड को तीन रन से हरा कर जीत के साथ 2022 महिला क्रिकेट विश्व कप का आगाज किया।वेस्ट इंडीज ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरा और मैथ्यूज के शानदार शतक तथा चेडियन नेशन, कप्तान स्टेफनी टेलर और विकेटकीपर शेमेन कैंपबेल की अहम योगदानों से 50 ओवर में नौ विकेट पर 259 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाया। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 49.5 ओवर में 256 रन पर ऑलआउट हो गई।कप्तान सोफी डिवाइन के शतक, विकेटकीपर केटी मार्टिन और एमी सैटरथवेट की शानदार पारियों से न्यूजीलैंड जीत के करीब तो पहुंचा, लेकिन तीन रन से हार गया। न्यूजीलैंड को 50वें और आखिरी ओवर में जीत के लिए महज छह रन चाहिए थे और तीन विकेट उसके हाथ में थे, लेकिन आखिरी ओवर में उसने अपने तीनों विकेट गंवा दिए और तीन रन से मैच गंवा दिया। वेस्ट इंडीज की डिएंड्रा डॉटिन ने आखिरी ओवर में दो विकेट लिए।उनके अलावा मैथ्यूज और अनीसा मोहम्मद ने दो-दो विकेट लिए, जबकि चिनले हेनरी और शकीरा सेल्मन ने एक-एक विकेट लिया। इससे पहले मैथ्यूज ने 16 चौकों और एक छक्के की मदद से 128 गेंदों पर 119 रन की शतकीय पारी खेली। मैथ्यूज को ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया।न्यूजीलैंड की तरफ से कप्तान सोफी ने 10 चौकों के सहारे 127 गेंदों पर 108 और केटी मार्टिन ने चार चौकों के दम पर 47 गेंदों पर 44 रन बनाए। वहीं गेंदबाजी में ली ताहुहु ने सर्वाधिक तीन, जेस केर ने दो तथा हन्ना रोवे और अमेलिया केर ने एक-एक विकेट लिया।