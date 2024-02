David Warner ने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट को लेकर दिए संकेत

IND vs ENG 3rd Test Preview, Know Every Detail IND vs ENG Live Streaming where to where, time, team : भारत और इंग्लैंड पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट में एक-दूसरे से भिड़ने के लिए तैयार हैं। यह मैच 15 फरवरी से गुजरात के Saurashtra Cricket Association (SCA) स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज अभी 1-1 से बराबर है। टीम में कुछ खिलाड़ियों के चोटिल होने के बाद टीम इंडिया के लिए अपनी प्लेइंग इलेवन चुनना काफी मुश्किल हो जाएगा, हालाँकि हमें टीम में 2 नए चेहरे दिख सकते हैं, ध्रुव जुरेल (Dhruv Jurel) और सरफराज खान (Sarfaraz Khan)।