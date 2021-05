वसीम जाफर और माइकल वॉन के बीच फिर छिड़ा ट्विटर वॉर

अभी वॉर का ही समय है, भारत कोरोना से लड़ रहा है, इजरयाल फिलीस्तीन से लड़ रहा है, ऐसे में दो लोग जो हमेशा ट्विटर वॉर के लिए जाने जाते हो कैसे पीछे हो सकते हैं।



के भारत दौरे पर भारतीय टीम पर सबसे ज्यादा छींटाकशी किसी ने की है तो वह इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज थे।



दूसरे टेस्ट से ही माइकल वॉन के कटाक्ष शुरु हो गए थे। को उन्होंने क्या नहीं कहा। अंग्रेजी में जो शब्द का उपयोग होता है रैंक टर्नर, भारतीय पिच को उन्होंने वही बताया। यही नहीं इसके बाद टॉस पर भी उन्होंने चुटकी ली।



टी-20 सीरीज के पहले तीन मैच देखकर उन्होंने कहा कि टी-20 विश्वकप में कप्तान को टॉस जीतने पर अपना ध्यान लगाना चाहिए खेल पर नहीं। उनके यह तेवर सफेद गेंद के टूर्नामेंट में भी जारी रहे।

बहरहाल हाल ही में माइकल वॉन ने एक बार फिर टीम इंडिया पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सबसे महान खिलाड़ी होते अगर वह न्यूजीलैंड की जगह टीम इंडिया में होते, क्योंकि आपको यह कहने की अनुमति नहीं है कि विराट कोहली सबसे महान खिलाड़ी हैं। अगर आप ऐसा कह देंगे तो सोशल मीडिया पर आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। तो आप कुछ और ज्यादा लाइक के लिए यह कह देंगे कि विराट कोहली सबसे महान क्रिकेटर हैं।

वॉन के इस बयान को छापने वाले एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार की खबर को ने रीट्वीट किया और लिखा कि अतिरिक्ति उंगली बॉलीवुड अभिनेता रितिक रोशन के पास है लेकिन करता माइकल वॉन है।

I presume you are agreeing with me Wasim !! https://t.co/vPS2VBB1mf

When you say your team wasn't defeated by a national team but by a franchise team, you're not trolling your opponents, you're trolling your own team. Night all. #INDvsENG