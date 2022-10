49 रनों पर खेल रहे विराट कोहली ने कार्तिक से कहा तुम खेलते रहो (Video)

can never be next Sachin.



Sachin would have taken strike from Dinesh Kartik for his 50. — mthn  (@Being_Humor) October 2, 2022

Virat Kohli at 49* telling DK to keep the strike pic.twitter.com/8LquJPIADi — Sagar (@sagarcasm) October 2, 2022

First 14 balls - 18 Runs

Next 14 balls - 31 Runs



The art of acceleration @imVkohli pic.twitter.com/1RDavCtpu0 — Pari (@BluntIndianGal) October 2, 2022

“ Virat kohli is a selfish person who plays for personal milestones ” pic.twitter.com/BSmdSGnptu — Yashvi (@BreatheKohli) October 2, 2022

गुवाहाटी में खेले गए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी-20 में भारत का अंतिम ओवर काफी अहम था। क्रीज पर थे क्योंकि भारत ने सूर्यकुमार का विकेट रन आउट से गंवाया था।दिनेश कार्तिक ने रबाड़ा की गेंदो पर प्रहार करना शुरु किया। दूसरे छोर पर विराट कोहली 49 गेंदो पर खेल रहे थे। जब दिनेश कार्तिक ने बीच में उनसे कहा कि आप स्ट्राइक लेंगे तो उन्होंने कहा कि आप मारते रहिए।इससे भारतीय क्रिकेट फैंस खासकर विराट कोहली के फैंस खासे खुश हुए कि विराट टीम से पहले खुद को नहीं रखते हैं। बीसीसीआई ने इस वाक्ये का वीडियो भी ट्विटर पर अपलोड़ किया। फैंस ने कुछ ऐसे रिएक्शन्स दिए।दरअसल अंतिम ओवर में कार्तिक की पारी ही जीत और हार का अंतर बनी। अगर विराट कोहली अपना अर्धशतक पूरा करने की चाह में स्ट्राइक लेते और 1-2 गेंद इसे पूरा करने में खर्च करते तो अंत में जाकर मुश्किल होती। क्योंकि 237 रन बनाने के बावजूद भारतीय टीम सिर्फ 16 रनों से मैच जीतने में सफल रही।