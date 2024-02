क्या विदेश में है विराट कोहली? सोशल मीडिया पर चल रही बातें सच या अफवाह

Virat Kohli Out Of Country , So He Will Miss Entire Test Series ? pic.twitter.com/GExT6BvTHI — Vaibhav Bhola (@VibhuBhola) February 1, 2024

Can reveal that the star batter #ViratKohli is currently out of the country, leaving a question mark over his availability for the remaining matches. - Cricbuzz pic.twitter.com/73Dp4WnZVd

— Abhishek Kumar (@abhishekumar_18) February 1, 2024

News About Virat Kohli :-





Virat Kohli is out of country and there is no update available on him.



[ Source - Cricbuzz ] pic.twitter.com/VrO8gNpe8P — Jay Cricket. (@Jay_Cricket18) February 1, 2024

इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट 28 रनों से हार जाने के बाद विराट कोहली के लौटने का इंतजार भारतीय क्रिकेट फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। एक खेल पत्रकार ने सिर्फ अंग्रेजी में Out of Country लिखकर ट्वीटर पर डाल दिया तो इस बात के चर्चे होने लग गए कि हो सकता है विराट कोहली विदेश में हो।हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है तो कहा नहीं जा सकता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। विराट कोहली की अनुपस्थिति के अब तक बहुत कयास लगाए जा चुके हैं।कुछ फैंस मान रहे थे कि विराट कोहली की मां की तबीयत ठीक नहीं है। तो कुछ मान रहे थे कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बीच कोई खटपट होगी।कुछ इस बात का भी अंदेशा लगा रहे थे कि विराट कोहली अनुष्का शर्मा अभीनित फिल्म चकदा एक्सप्रेस जो कि झूलन गोस्वामी पर फिल्माई गई है। उसके पोस्ट प्रोडक्शन में मदद करवा रहे होंगे। हालांकि अभी तक असली वजह सामने नहीं आई है।अब यह बात उठ रही है कि विराट कोहली विदेश में है। कुछ फैंस कह रहे हैं कि ऐसा है तो शायद विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ पूरी सीरीज से ही बाहर रहें। हालांकि तीसरा टेस्ट 15 फरवरी से शुरु होने वाला है तो शायद विराट कोहली भारत वापस आ जाएं अगर वह विदेश गए हुए हैं तो।