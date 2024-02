मोहम्मद सिराज को दिया आराम, दूसरे टेस्ट में टीम से जुड़े मुकेश कुमार

INDvsENG भारत ने शुक्रवार को इंग्लैंड के खिलाफ अपने दूसरे टेस्ट मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर कहा, “हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। अच्छी पिच लग रही है, पिच अपना काम करेगी, हमें अच्छी क्रिकेट खेलने की जरूरत है। हैदराबाद में जो हुआ वह इतिहास है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है।”





उन्होंने कहा कि चोटिल जडेजा और केएल राहुल की जगह मुकेश, कुलदीप और रजत पाटीदार का टेस्ट टीम में पदार्पण हुआ है। वहीं सिराज को अराम दिया गया है।

इंग्लैंड की ओर से चोटिल हुए जैक लीच की जगह शोएब बशीर को टीम में खिलाया गया है।

A look at #TeamIndia's Playing XI for the 2nd #INDvENG Test



Follow the match https://t.co/X85JZGt0EV@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/fE4mYc9yfw