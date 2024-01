Virat को गले लगाने पर पुलिस ले गई फैन को थाने, कोहली ने पुलिस से की यह अपील India और Afghanistan के बीच दूसरे T-20 में Indore के Holkar Stadium में छाया Virat Kohli का जादू

भारत ने अफ़ग़ानिस्तान को 6 विकेट से हराकर अपने नाम की सीरीज

विराट को गले लगाने मैदान में घुसा था जबरा फैन

विराट ने इंदौर पुलिस से की अपील

Virat Kohli requested the security to be kind with the fan IND vs AFG Indore : भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा टी-20 मैच Holkar Stadium, Indore में खेला गया और यह विराट कोहली (Virat Kohli) की 15 महीने बाद T-20 Cricket में वापसी थी, इसलिए यह Virat Fans के लिए एक बड़ा क्षण था।





एक जबरा फैन विराट कोहली को गले लगाने के लिए मैदान में घुस गया।

A fan hugging Virat Kohli.



- King Kohli, an icon...!!! pic.twitter.com/YyMTgEueZz — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 14, 2024 हालांकि दक्षिण तुकोगंज (South Tukoganj) पुलिस स्टेशन ले जाने से पहले पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया, एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि उस व्यक्ति के पास मैच के टिकट थे और वह Narendra Hirwani Gate से अंदर आया था, उन्होंने कहा कि वह आदमी विराट कोहली का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उनसे मिलने के लिए फेंसिंगको लांघकर मैदान में घुसा। विराट कोहली तब बाउंड्री रोप के पास फील्डिंग कर रहे थे, तभी वह फैन सुरक्षा बैरिकेड को पार कर मैदान में घुस गया।

आखिरी बार वह टी20 में 2022 T20 World Cup में खेले थे। वह अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टी-20 के लिए स्क्वाड में शामिल थे लेकिन निजी कारणों से वह नहीं खेल सके। मैच के बाद से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैच के दौरान

उस शख्स ने ऐसा कर विराट कोहली की सिक्योरिटी और मैदान की सिक्योरिटी पर कई सवाल उठाए हैं। हाँ, सभी मानते हैं कि वे पसंदीदा ही इतने हैं कि उनके फैन उनसे एक पल मिलने, उन्हें एक पल देखने को काफी मिन्नतें और प्रयास करते हैं लेकिन कोहली जितने पॉपुलर हैं उतने ही दयालु भी।





Virat Kohli requested the security to be kind with the fan. pic.twitter.com/UbWZWi7c7y — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 15, 2024 इस Video में साफ़ दिखाई देता है कि जब पुलिस उस शख्स को पकड़ कर बाहर ले जा रही थी, विराट पुलिस वालों से कह रहे हैं 'आराम से आराम से' इस Video में साफ़ दिखाई देता है कि जब पुलिस उस शख्स को पकड़ कर बाहर ले जा रही थी, विराट पुलिस वालों से कह रहे हैं

उन्होंने सुरक्षाकर्मियों को उस फैन से आराम से निपटने और कठोर नहीं होने के लिए कहा।

Holkar में छाया विराट का जादू

उनकी वापसी की बात करें तो वे कप्तान रोहित शर्मा के 0 पर आउट होने के बाद मैदान में आए और आते ही आक्रामक अंदाज में यशस्वी जायसवाल के साथ बल्लेबाजी करने लगे। उन्होंने 5 चौक्के की मदद से 16 गेंदों में 29 रन बनाए। इस दौरान उनका Strike Rate 181.25 था।





पूरा मैदान मैच की शुरुआत से ही 'Virat Kohli Virat Kohli' की आवाज़ों से गूंज रहा था। वे जिस तरफ फील्डिंग करने जाते उस तरफ लोग ज़ोर ज़ोर से उन्हें आवाज देते। यहाँ तक कि उनके आउट होने के बाद भी उनका नाम लोगों की जुबां पर था।







टी20 में रन चेज़ में विराट कोहली : (Virat Kohli in the run chases in T20is) - 46 पारी. - 2,012 रन.