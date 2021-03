विराट और स्मृति का कप्तानी प्रहार, क्रिकेट फैंस को मिला जीत का मंगलवार

खराब फॉर्म के कारण दबाव में चल रहे शिखर धवन के 98 रन और अंतरराष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले कृणाल पंड्या के आक्रामक अर्धशतक की मदद से भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में मंगलवार को पांच विकेट पर 317 रन बनाये।

धवन और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिये 105 रन की साझेदारी की। इसके बाद कृणाल और के एल राहुल ने नाबाद साझेदारी करके 57 गेंद में 112 रन जोड़े। कोहली ने 60 गेंद में 56 जबकि राहुल ने 43 गेंद में नाबाद 62 रन बनाये । कृणाल 31 गेंद में 58 रन बनाकर नाबाद रहे।

धवन ने 106 गेंद की अपनी पारी में 11 चौके और दो छक्के जड़े जबकि कृणाल ने सात चौके और दो छक्के लगाये। टी20 श्रृंखला में लय हासिल करने के लिये जूझते रहे राहुल ने भी खुलकर खेला।

पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर रोहित शर्मा (42 गेंद में 28 रन) और धवन ने पहले विकेट के लिये 64 रन जोड़े। धवन ने सातवें और राोहित ने नौवे ओवर में लगातार दो चौके लगाये।

टी20 टीम में अपनी जगह गंवा चुके धवन के कैरियर को मानों इस पारी से संजीवनी मिल गई। भारत का स्कोर 15 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 64 रन था लेकिन रोहित को बेन स्टोक्स ने विकेटकीपर जोस बटलर के हाथाों लपकवाकर भारत को पहला झटका दिया।

इसके बाद कोहली क्रीज पर आये और 17वीं गेंद पर पहला चौका लगााया। उधर धवन ने 68 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। उन्हें एक जीवनदान भी मिला जब आदिल रशीद की गेंद पर डीप मिडविकेट में मोईन अली ने उनका आसान कैच छोड़ा।

कोहली और धवन ने 29वें ओवर में मोईन अली को नसीहत देते हुए 15 रन लिये। कोहली ने अपना 61वां वनडे अर्धशतक 50 गेंद में पूरा किया । वह मार्क वुड की गेंद पर डीप में कैच देकर लौटे ।विराट ने 60 गेंदों पर 56 रन में छह चौके लगाए। वहीं धवन को स्टोक्स ने इयोन मोर्गन के हाथों मिडविकेट पर लपकवाया । हार्दिक पंड्या (एक) भी स्टोक्स का शिकार बने।आखिरी 10 ओवरों में कृणाल और राहुल ने आक्रमक बल्लेबाजी करते हुए 112 रन बटोरे और टीम इंडिया को 317 रनों के विशाल लक्ष्य तक पहुंचाया।राहुल ने 43 गेंदों पर नाबाद 62 रन में चार चौके और चार छक्के लगाए, जबकि क्रुणाल ने 31 गेंदों पर नाबाद 58 रन में सात चौके और दो छक्के लगाए।



Century stand Half centuries for @klrahul11 & @krunalpandya24 300+ on the board Brilliant batting display from #TeamIndia as they post 317/5 in 50 overs. @Paytm #INDvENG pic.twitter.com/9iU3lmZQBz

135-0 से 243 ऑल आउट हुई इंग्लैंड

लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने शानदार शुरुआत की और पहले विकेट के लिए 135 रन जोड़ डाले। पदार्पण मैच खेलने उतरे प्रसिद्ध कृष्णा ने रॉय को स्थानापन्न खिलाड़ी सूर्यकुमार यादव के हाथों कैच कराकर भारत को पहली सफलता दिलाई। रॉय ने 35 गेंदों पर 46 रन में सात चौके और एक छक्का लगाया। बेन स्टोक्स मात्र एक रन बनाकर कृष्णा का दूसरा शिकार बने।





इंग्लैंड का तीसरा विकेट 169 के स्कोर पर गिरा जब ठाकुर ने बेयरस्टो को कुलदीप यादव के हाथों कैच करा दिया। बेयरस्टो का आउट होना था कि इंग्लैंड के बल्लेबाजों का धैर्य जवाब दे गया। इसके बाद तो इंग्लैंड के बल्लेबाज अपने विकेट गंवाते चले गए। जोस बटलर मात्र दो रन बनाकर ठाकुर की गेंद पर पगबाधा हो गए।कप्तान इयोन मॉर्गन ने 22 रन बनाये और उनका शिकार शार्दुल ठाकुर ने किया।



ऑफ स्पिनर मोईन अली ने इंग्लैंड की तरफ से ओपनरों के बाद तीसरे सर्वाधिक 30 रन बनाये। सैम बिलिंग्स ने 18 रन बनाये जबकि सैम करेन ने 12 और टॉम करेन ने 11 रन बनाये। भुवनेश्वर ने आदिल राशिद को आउट कर इंग्लैंड की पारी का नौंवां विकेट निकाल दिया जबकि कृष्णा ने 43वें ओवर की पहली गेंद पर टॉम करेन को आउट कर इंग्लैंड को शर्मनाक हार झेलने के लिए मजबूर कर दिया।

