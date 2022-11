नैनीताल में इस मंदिर के दर्शन किए विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने, फोटो हुए वायरल

So and visited this temple in Nainital

: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एवं दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली ने पत्नी एवं सिने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा और बेटी के साथ गुरुवार को के प्रसिद्ध कैंची धाम के दर्शन किये।प्राप्त मिली जानकारी के अनुसार विराट कोहली आज सुबह सीधे कैंची धाम पहुंचे और तीनों ने नीम करौली महाराज के दर्शन किये। उन्होंने आरती में भाग लिया। वे कुछ देर मंदिर में रुके। उन्होंने इस दौरान मंदिर के पुजारी और कर्मचारियों के साथ फोटो भी खिंचवाये। उन्होंने हालांकि इस दौरान लोगों और श्रद्धालुओं से दूरी बनाए रखी। इसके बाद वह मुक्तेश्वर के लिए रवाना हो गये।गौरतलब है कि श्री कोहली अपने परिवार के साथ बुधवार को नैनीताल के रामगढ़-मुक्तेश्वर पहुंचे। वह निजी हेलीकॉप्टर से सीधे घोड़ाखाल सैनिक स्कूल उतरे और वापस मुक्तेश्वर के लिए रवाना हो गये।उन्होंने इस दौरान भी किसी से बात नहीं की। घोड़ाखाल स्कूल के छात्र भी इस मौके पर उनकी अगुवाई के लिये खड़े रहे। उन्होंने विराट और अनुष्का का ताली बजाकर स्वागत किया। ऐसा बताया जा रहा है कि वह मुक्तेश्वर में अपने खास मित्र के यहां ठहरे हैं। दोनों यहाँ की शांत वादियों में कुछ दिन बिताना चाहते हैं।इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली पत्नी एवं सिने अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के साथ बुधवार को नैनीताल में रामगढ़ की शांत वादियों में पहुंचे।विराट और अनुष्का का यह निजी दौरा है इसलिये इसकी किसी को भी भनक नहीं लगी। दोनों निजी हेलीकॉप्टर से घोड़ाखाल स्थित सैनिक स्कूल के मैदान में उतरे और पहले से खड़ी गाड़ियों में बैठकर रवाना हो गये।उन्होंने यहां पहुंचकर किसी से बात नहीं की और मीडिया से भी दूरी बनाये रखी। बताया जा रहा है कि घोड़ाखाल स्कूल के छात्र भी उनकी अगुवाई के लिये खड़े रहे, लेकिन दोनों किसी से नहीं मिले। सैनिक स्कूल के मैदान में उतरने के लिये उनकी ओर से पहले से अनुमति ली गयी थी। उन्हें उतारने के बाद हेलीकॉप्टर तुरंत वापस रवाना हो गया।ऐसा बताया गया कि उनका काफिला रामगढ़-मुक्तेश्वर की ओर गया। वह यहां किसी खास मित्र की कोठी में ठहरे हैं। दोनों कुछ दिन यहां आराम फरमायेंगे। बताया जा रहा है कि अति विशिष्ट अतिथि के आगमन की सूचना पर भवाली पुलिस भी सुरक्षा के लिए यहां पहुंची थी, हालांकि किसी अन्य व्यक्ति को कोहली और अनुष्का के आने की भनक नहीं लगी।