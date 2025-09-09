मंगलवार, 9 सितम्बर 2025
Written By WD Sports Desk
Last Modified: मंगलवार, 9 सितम्बर 2025 (14:19 IST)

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज उस्मान शिनवारी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास

Usman shinwari
उस्मान शिनवारी ने छह साल की अवधि में पाकिस्तान के लिए 34 मैच खेलने के बाद अपने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहने का फैसला किया है।बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 2013 में श्रीलंका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में पदार्पण किया था और बाद में उन्होंने अपना वनडे और टेस्ट डेब्यू भी श्रीलंका के खिलाफ ही किया।

उन्होंने 17 वनडे और 16 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में हिस्सा लिया और क्रमशः 34 और 13 विकेट लिए। टेस्ट क्रिकेट में उनका एकमात्र प्रदर्शन दिसंबर 2019 में श्रीलंका के खिलाफ हुआ था, जो पाकिस्तान के लिए उनका आखिरी मैच भी साबित हुआ।

उस्मान ने अपने दूसरे वनडे में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जब उन्होंने शारजाह में श्रीलंका के खिलाफ एक पारी में पांच विकेट लिए। उन्होंने 2019 में अपने आखिरी से पहले वाले वनडे मैच में एक बार फिर श्रीलंका के खिलाफ अपना दूसरा पांच विकेट हॉल दर्ज किया।आईसीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, वह 2018 एशिया कप में पाकिस्तानी टीम का भी हिस्सा थे।
