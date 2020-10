ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए Team India घोषित, रोहित शर्मा और ईशांत बाहर, कई युवाओं को मौका

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आगामी ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए भारतीय टीमों का ऐलान कर दिया है। आईपीएल में कई युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के कारण टीम इंडिया की जर्सी पहनने का मौका मिलेगा। तीनों ही फॉर्मेट के लिए विराट कोहली को कप्तान बनाया गया है जबकि होंगे। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में आईपीएल के बाद 3 टी20, 3 वनडे और 4 टेस्‍ट मैचों की सीरीज खेलेगी।

बीसीसीआई के राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए टीम का चयन किया है। चयनकर्ताओं ने चोटिल रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा का ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली टीम में चयन नहीं किया है। कोरोनाकाल में भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार कोई द्वीपक्षीय मुकाबला खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई जाएगी।आईपीएल मैच के दौरान रोहित शर्मा को गंभीर चोट लगी है। यह चोट इतनी गहरी है कि वे आईपीएल के शेष मैच नहीं खेलेंगे। रोहित पिछले 2 मैचों से बाहर हैं। पता चला है कि मुंबई इंडियंस की कप्तानी कीरोन पोलार्ड को सौंपी गई है जबकि हार्दिक पांड्‍या उपकप्तान होंगे।The All-India Senior Selection Committee met via video-conference on Monday to select the Indian Cricket Team for upcoming Tour of Australia. #TeamIndia will take part in three T20Is, three ODIs & four Test matches against Australia.