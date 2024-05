Rohit और Virat के लिए स्पष्ट योजना हो, ब्रायन लारा ने दिया 1987 विश्व कप वेस्ट इंडीज टीम का उदाहरण

Why MS Dhoni Moved Down the Batting Order Revealed muscle tear : आईपीएल के 53वें मैच में पंजाब किंग्स (PBKS) ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने का जिम्मा सौंपा था। इस मुकाबले से पहले पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को लगातार 5 बार हराया था। इस मैच में भी, पंजाब किंग्स के गेंदबाजों का बल्लेबाजों पर दबदबा बना हुआ था जिससे सीएसके के स्कोरिंग अवसर सीमित हो गए थे।