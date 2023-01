भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए 349 रन, जिसमें 208 रन थे शुभमन गिल के

हैदराबाद: शुभमन गिल (208) के तूफानी शतक की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृखंला के पहले मैच में बुधवार को निर्धारित 50 ओवर में 349 रनो का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य खड़ा कर लिया।दिलचस्प बात यह रही कि शुभमन गिल के दोहरे शतक के अलावा किसी खिलाड़ी ने अर्धशतक भी नहीं बनाया। उनके बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर उनके सलामी साथी और कप्तान रोहित शर्मा का रहा जिन्होंने 34 रन बनाए।



राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर कप्तान रोहित शर्मा के टास जीत कर पहले बल्लेबाजी के फैसले को खरा बताते हुये शुभमन ने न्यूजीलैंड के कम अनुभवी गेंदबाजी आक्रमण की बखिया उधेड़ दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक यह किसी भी खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वाधिक निजी स्कोर है। अपने करियर का पहला दोहरा शतक शुभमनन ने दो लगातार छक्के लगाकर आक्रमक अंदाज में पूरा किया। अपनी पारी में उन्होने 139.59 के स्ट्राइक रेट से 19 चौके और नौ छक्के जड़े। भारतीय पारी के अंतिम ओवर में हेनरी शिपले की गेंद पर लांग आफ पर खडे फिलिप ने लंबी दौड़ लगा कर उनका शानदार कैच लपका।





