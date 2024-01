अब क्या श्रेयस अय्यर और बोर्ड के बीच भी चल रहा है विवाद? दिया यह बयान

The Story of How the Friendship Started between Virat Kohli and Novak Djokovic: विराट कोहली अब ऐसा भारतीय चेहरा बन चुके हैं, जिसे दूसरे दुनिया के लोग और क्रिकेट खिलाड़ी ही नहीं बल्कि, दूसरे खेलों के बड़े खिलाडी भी जानते हैं और जानते ही नहीं बल्कि उन्हें फॉलो करते हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं। विराट ने अपनी छवि ऐसी बनाली है कि वे अब युवाओं का ही नहीं बड़े बड़े खिलाडियों का भी प्रेरणा स्त्रोत हैं। Fitness और सही Life Style और खुद को हर दिन बेहतर बनाने का उनका जूनून और चाह उन्हें सबसे अलग बनता है।