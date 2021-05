भारतीय महिला टी-20 की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा पहली बार वनडे टीम में शामिल

उनके जीवन से जुड़ी इस फिल्म में एक ऐसा क्षण दिखाया गया है, जब उन्हें अपने बीमार भाई के स्थान पर कुछ लड़कों के साथ अपनी स्थानीय टीम के लिए खेलने का मौका मिला। अपने दढ़ निश्चय और आत्म विश्वास के साथ शेफाली ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने स्थानीय क्लब में लड़कों के साथ प्रशिक्षण पाया।



अपने पिता और कोच संजीव वर्मा के दूवारा उन्होंने क्रिकेटर बनने का प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसकी बदौलत वह आज इस मुकाम तक पंहुची हैं।

The All-India Senior Women's Selection Committee on Friday announced the Indian squad for the one-off Test match, ODI & T20 series against England. #TeamIndia



