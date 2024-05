सचिन तेंदुलकर की सुरक्षा में तैनात SRPF जवान ने की सरकारी बंदूक से आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders Match Preview Head to Head GT vs KKR : कप्तान शुभमन गिल की फॉर्म में वापसी से उत्साहित गुजरात टाइटंस को अगर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जीवंत रखना है तो उसे अंक तालिका में शीर्ष पर चल रहे कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ सोमवार को यहां होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) मैच में हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी।