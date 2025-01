रणजी ट्रॉफी के अभ्यास मैच में भी फ्लॉप हुए टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा (Video) मुंबई रणजी टीम के साथ रोहित ने किया अभ्यास

खराब फार्म से जूझ रहे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 23 जनवरी से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड की शुरुआत से पहले मंगलवार को वानखेड़े स्‍टेडियम में मुम्बई की टीम के साथ दो घंटे तक अभ्‍यास किया।रोहित छठे राउंड में जम्‍मू कश्‍मीर के खिलाफ होने वाले मैच से पहले एक सप्‍ताह तक अभ्यास करेंगे।हालांकि लग नहीं रहा कि रोहित शर्मा का बुरा फॉर्म जल्दी जाने वाला है। उन्होंने रणजी ट्रॉफी की अंतिम ग्यारह के लिए भी टीम में जगह बनाने में तकलीफ महसूस हो सकती है। वानखेड़े स्टेडियम में आज रणजी टीम के बीच अभ्यास मैच हुआ जिसमें रोहित शर्मा 16 रन बनाकर आउट हो गए।मुख्य कोच ओमकार साल्वी की सलाह से ग्रुप के साथ प्रशिक्षण लेने की उनकी उत्सुकता को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि वह कम से कम दो शेष मैचों में से एक के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन इस सप्ताह के आखिर में टीम की घोषणा कर सकती है।रोहित की अपनी प्रथम श्रेणी टीम के साथ ऐसे समय वापसी हुई जब कि उनके टेस्ट भविष्य को लेकर लगातार चर्चा हो रही है।सिडनी टेस्ट के बाद भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टेस्ट खिलाड़ियों के लिए घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अधिक से अधिक खेलने के महत्व पर बल दिया था। उन्होंने कहा था कि खेल में बहुत सी चीजे बदलती हैं। फॉर्म बदलती हैं, लोग बदलते हैं, रवैया बदलता है। खेल में सब कुछ बदल जाता है और हम सभी जानते हैं कि पांच महीने का समय बहुत लंबा होता है। इंग्लैंड सीरीज से पहले देखते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन जो भी होग वह भारतीय क्रिकेट के सर्वोत्तम हित में होगा।गत रणजी ट्रॉफी चैंपियन मुंबई वर्तमान में ग्रुप ए में पांच मैचों में तीन जीत के साथ तीसरे स्थान पर हैं, दूसरे स्थान पर मौजूद जम्मू और कश्मीर से केवल एक अंक पीछे हैं।साल 2013 से शुरु हुआ रोहित शर्मा का टेस्ट करियर अगर यहीं खत्म हो जाता है तो वह अपने 67 टेस्ट मैचों में 40 की औसत से 4301 रन बना पाए। इस दौरान उन्होंने 12 शतक और 18 अर्धशतक लगाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 212 रन रहा।