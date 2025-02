कप्तान रोहित शर्मा के आतिशी शतक से भारत ने 4 विकेट से इंग्लैंड को हराया

ENGvsINDकप्तान रोहित शर्मा (119 रन) के विस्फोटकीय शतक और शुभमन गिल (60 रन) के साथ पहले विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी से भारत ने रविवार को यहां दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को चार विकेट से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली।

पिछले लंबे समय से रन बनाने के लिए जूझ रहे रोहित ने बल्लेबाजी के मुफीद पिच पर 26वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर लांग ऑफ में खूबसूरत छक्का जड़कर वनडे में अपना 32वां सैकड़ा पूरा कर सुकून की सांस ली जो उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। इसके लिए उन्होंने 76 गेंद खेली जिसमें सात छक्के और नौ चौके जड़े थे।

बाराबती स्टेडियम में बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 35 रन देकर तीन विकेट झटके जिससे भारत ने मध्य के ओवरों में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए इंग्लैंड को 49.5 ओवर में 304 रन पर समेट दिया।

फिर भारत ने रोहित की 12 चौके और सात छक्के जड़ित 90 गेंद की पारी से यह लक्ष्य 44.3 ओवर में छह विकेट पर 308 रन बनाकर हासिल कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले यह जीत भारत के लिए मनोबल बढ़ाने वाली होगी।

रोहित ने श्रेयस अय्यर (44 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए 70 रन की भागीदारी निभाई। भारतीय कप्तान की पारी का अंत 30वें ओवर में लियाम लिविंगस्टोन की गेंद को ऊंचा खेलने की कोशिश में मिडविकेट पर आदिल राशिद को कैच देकर हुआ। तब टीम का स्कोर तीन विकेट पर 220 रन था।

इसके बाद अक्षर पटेल (नाबाद 41 रन) और रविंद्र जडेजा (नाबाद 11 रन) ने आसानी से टीम तक पहुंचाया।पिछले मैच में सस्ते में आउट हुए रोहित ने मैच में शुरू से ही आक्रामक होकर खेलने की रणनीति बनाई। उन्होंने दूसरे ही ओवर में गुस एटिकन्सन की गेंद को फ्लिक करते हुए मिडविकेट पर उठा दिया जो सीधा छक्के के लिए पहुंचा जिसका स्वागत दर्शकों ने खुशी से चिल्लाकर दिया। भारतीय कप्तान ने फॉर्म में वापसी करते हुए अगले ओवर में साकिब महमूद की गेंद को कवर के ऊपर छह रन के लिए भेज दिया।

फिर पांचवें ओवर में भी रोहित ने महमूद की गेंद को छक्के के लिए भेजकर अपने इरादे जतला दिए। उन्होंने महज 30 गेंद में चार चौके और चार छक्के से अर्धशतक जड़ दिया।

गिल ने 14वें ओवर में मार्क वुड की गेंद पर एक रन लिया जिससे दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी पूरी हुई। अपनी रफ्तार से वुड हालांकि बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे लेकिन रोहित और गिल ने पूरी तरह दबदबा बनाये रखा।

गिल ने अगले ओवर में आदिल राशिद पर एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया रोहित फिर से पुरानी लय में दिख रहे थे और उन्होंने तेजी से रन जुटाते हुए फिर एटकिन्सन पर लांग लेग पर छक्का जड़ दिया।

इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए जेमी ओवरटन (पांच ओवर में 27 रन देकर दो विकेट) को गेंदबाजी पर लगाया जिन्होंने आते ही बेहतरीन यॉर्कर पर गिल को बोल्ड कर दिया जिससे उनकी 52 गेंद की पारी का अंत हुआ जिसमें नौ चौके और एक छक्का शामिल था।

अब विराट कोहली (05) क्रीज पर थे और दर्शकों का उत्साह देखने लायक था। इस स्टार ने संभलकर खेलने के बाद एक चौका जड़ा था लेकिन आदिल राशिद की गेंद पर बल्ला छुआ बैठे और मैदानी अंपायर ने नॉटआउट करार किया लेकिन रिव्यू लिए जाने के बाद अल्ट्राऐज में स्पाइक दिखने के बाद पवेलियन पहुंच गए।

पहले वनडे में अर्धशतक जड़ने वाले श्रेयस अय्यर उतरे और अब 20 ओवर के बाद भारत का स्कोर दो विकेट पर 151 रन था।

फ्लडलाइट की खराबी के कारण खेल लगभग 35 मिनट तक रोकना पड़ा। जब फ्लडलाइट खराब हुई तब मेजबान टीम ने बिना विकेट गंवाये 48 रन बना लिए थे।‘क्लॉक टॉवर’ के पास लगी आठ फ्लडलाइट में से एक फेल हो गई जिससे खिलाड़ियों को मैदान से बाहर जाना पड़ा।

इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने डकेट, रूट और कप्तान जोस बटलर (34 रन) के योगदान से अच्छी नींव रखी।

इंग्लैंड का स्कोर 35 ओवर में तीन विकेट पर 200 रन था जिससे लग रहा था कि टीम 330 से अधिक रन बनाने में सफल रहेगी। जडेजा ने आक्रामक बेन डकेट (65 रन) और क्रीज पर जम चुके जो रूट (69 रन) को आउट किया जिससे इंग्लैंड मजबूत शुरुआत को बड़े स्कोर तक नहीं बढ़ा सका।

जडेजा की अनुशासित गेंदबाजी ने उनकी रन गति पर लगाम कसी। लियाम लिविंगस्टोन ने 32 गेंद में दो चौके और दो छक्के से 41 रन और आदिल राशिद ने पांच गेंद में 14 रन नहीं बनाए होते तो स्कोर यहां तक नहीं पहुंचता।

इंग्लैंड के तीन खिलाड़ी अंतिम दो ओवर में रन आउट हो गए जिससे टीम एक गेंद पहले सिमट गई।बाराबती स्टेडियम में यह 2011 के बाद से सबसे कम स्कोर है क्योंकि तब से यहां औसत स्कोर 350 से अधिक का रहा है।जडेजा ने वाइड गेंद से डकेट को शॉट खेलने के लिए लुभाया, इस बल्लेबाज ने लेग साइड में खेलने की कोशिश की और हार्दिक पंड्या ने कैच लपक लिया।





