ऋषभ पंत ने पूछा घर कहां लूं ? तो फैंस के आए कुछ ऐसे कमेंट्स

इसमें कोई दो राय नहीं है कि जल्द शोहरत भी ऋषभ पंत के कदम चूमेगी। यही कारण है कि ऋषभ पंत नया घर लेने के बारे में सोच रहे हैं। आज उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी।

पंत ने ट्वीट किया, जबसे ऑस्ट्रेलिया से घर आया हूं तबसे घरवाले पीछे पड़े हैं कि कोई नया घर ले लो अब, सही रहेगा और कोई ऑपशन है तो बताओ

Ambedkar Nagar mein mere pados mein just next to my bungalow same size, 20 meter waala joda hai, corner waala, side mein balcony bhi nikal rakhi hai ek dum full on south Dilli ki feel hai, ladkiyan jeans pahanti hain yahan aa ja, daaru ka theka ek dum bagal mein. Byaana de dun?

Only salah my middle class mind can give you is ki agar ghar Delhi-NCR me le rahe ho to metro station ke pass hi lena!