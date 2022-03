सुरेश रैना होंगे गुजरात टाइटंस में! ट्विटर पर उड़ी खबर अफवाह है या सच?

One off the best spin player in India best at no.3 position #mripl #GujaratTitans should replace with #raina #RainaForever #Raina what would you say fans ??? pic.twitter.com/pYHrhS5xLB — fan page (@kingbr143) March 2, 2022

seen wearing a jersey named after Gujarat Titans Team debut in this season of IPL. #GujaratTitans

Jason Roy Suresh Raina.

A better choice

Brings him back! @gujarat_titans @ImRaina

(@YaadavPrawin) March 2, 2022

ने हाल ही में बायोबबल की थकान का बहाना देते हुए से अपना नाम वापस ले लिया था। रॉय आईपीएल 2021 में नहीं बिके थे और चोटिल की जगह पर खेलने आए थे। कुछ ऐसा ही अब सुरेश रैना के साथ इस सीजन हो सकता है।गौरतलब है कि इस सत्र की नीलामी में सुरेश रैना नहीं बिके थे। लेकिन आज ट्विटर पर सुरेश रैना का नाम इस वजह से ट्रैंड कर रहा है क्योंकि उनके चाहने वाले चाहते हैं कि रॉय की जगह अब वह की ओर से खेलें। इस ही तारतम्य में फैंस ने रैना की गुजरात टाइटंस की जर्सी में फोटो अपलोड की।सुरेश रैना आईपीएल मेगा नीलामी के पहले चरण में नहीं बिके थे, आज उनको आशा थी कि वह बिकेंगे लेकिन दूसरे दिन भी किसी फ्रैंचाइजी ने उन्हें खरीदने की कोशिश नहीं की। खासकर महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स ने भी बोली नहीं लगाई।चेन्नई की रीटेन खिलाड़ियों की फहरिस्त में रैना नहीं थे। लेकिन ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि शायद चेन्नई उनको पाने की कोशिश करेगी जैसा कि ब्रावो, सैंटनर और दीपक चाहर के लिए किया। लेकिन रैना का पिछले आईपीएल का प्रदर्शन उनके 5000 रनों पर भारी पड़ गया।सुरेश रैना के कुल करियर की बात करें तो 205 मैचों में 5528 रन 32 की औसत से बनाए हैं। लेकिन आईपीएल 2021 में सुरेश रैना 12 मैचों में सिर्फ 1 अर्धशतक बना पाए थे। 17 की औसत से वह सिर्फ 160 रन बना पाए थे।यही कारण है कि रैना का पिछले आईपीएल का प्रदर्शन उनके 5000 रनों पर भारी पड़ गया।हालिया फॉर्म और ढलती उम्र यह दो बड़े कारण है कि गुजरात की टीम सुरेश रैना को शायद ही अपनी टीम में ले। रैना का सूरज अब ढल चुका है, यह बात उनके फैंस को भी मान लेनी चाहिए।अगर मान भी लिया जाए कि जेसन रॉय की जगह सुरेश रैना को फ्रैंचाइजी शामिल कर लेगी तो सलामी बल्लेबाजी की भूमिका में जज्ब होने में रैना को खासी दिक्कते आने वाली है। सुरेश रैना ने बमुश्किल एक आध मौके पर टीम इंडिया के लिए सलामी बल्लेबाजी की होगी, वह विशुद्ध रूप से एक 5-6 नंबर के बल्लेबाज है। चेन्नई में भी उनकी यह ही भूमिका थी।सुरेश रैना जो कि एक सलामी बल्लेबाज नहीं है उनको लेने से अच्छा है कि गुजरात की टीम किसी दूसरे खिलाड़ी को ढूंढे जो शुभमन गिल का साथ निभा सके। अगर कोई खिलाड़ी नहीं मिलता है तो यह भूमिका मैथ्यू वेड के हाथो में जा सकती है।