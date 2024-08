पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश के दूसरे टेस्ट का पहला दिन बारिश में धुला

Rashid Khan Afghanistan vs New Zealand One Off Test : अफगानिस्तान क्रिकेट के ‘पोस्टर बॉय’ राशिद खान अपनी पीठ को आराम देने के लिए निकट भविष्य में टेस्ट प्रारूप में नहीं खेलेंगे जिसकी उन्होंने पिछले साल सर्जरी कराई थी।