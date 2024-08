रिजवान के दोहरे शतक से पहले पाक कप्तान ने की पारी घोषित, फैंस को याद आए द्रविड़ सचिन

Highest individual scores by Pakistani keeper-batsmen in men's tests



210*- Taslim Arif vs , Faisalabad, 1980



209- Imtiaz Ahmed vs , Lahore, 1955



171*- Mohammad Rizwan vs , Rawalpindi, TODAY



158*- Kamran Akmal vs , Karachi, 2009



154- Kamran Akmal vs ????????????????????????????, Lahore, 2005