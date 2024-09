रावलपिंडी में दफन हुआ पाकिस्तान क्रिकेट, फैंस का गुस्सा फूटा नामी खिलाड़ियों पर पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में हराकर बांग्लादेश ने ऐतिहासिक ‘क्लीन स्वीप’ किया

Bangladesh Ne Ghar Mein Ghus Kar Dho Dala. Shan Masood, Babar Azam, Shaheen, Naseem, Saud, Rizwan, Agha and Shafiq all are regular test players. In se ab asia mei bhi kuch nahi hona.... #PAKvBAN #Pakistan #GOAT #BabarAzam pic.twitter.com/WiQKaeL6Ym

Shaheen Afridi appointed as Traffic Havaldar in Karachi as a goodwill gesture for his performance . pic.twitter.com/ItcM1qfN8T

Babar Azam pic.twitter.com/Rxvd3yVBiM

-Had Aus 14/4 still lost the match and Series





-Had Ban 26/6 still Lost the match and Series



SIR IELTS SHAN MASOOD AURA !!!!!!

BANvsPAK बांग्लादेश ने दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट में मंगलवार को पाकिस्तान को छह विकेट से हराकर 2 . 0 से ऐतिहासिक जीत दर्ज की।बांग्लादेश को आखिरी दिन 143 रन की जरूरत थी और उसके दस विकेट सुरक्षित थे। बांग्लादेश ने चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और विजयी चौका शाकिब अल हसन ने लगाया।बांग्लादेश ने विदेशी धरती पर दूसरी बार ही द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला जीती है जिसमें दो या अधिक टेस्ट खेले गए हैं। इससे पहले उसने 2009 में वेस्टइंडीज में जीत दर्ज की थी।बांग्लादेश ने पहला टेस्ट दस विकेट से जीता था और दूसरा टेस्ट चार दिन में जीता चूंकि पहला दिन बारिश की भेंट हो गया था।बांग्लादेश ने दूसरी पारी में चार विकेट पर 185 रन बनाये। शाकिब 21 और मुशफिकुर रहीम 22 रन बनाकर नाबाद रहे। पहली पारी में बांग्लादेश के छह विकेट 26 रन पर गिर गए थे लेकिन लिटन दास और मेहदी हसन मिराज ने पारी को संभाला।तेज गेंदबाज हसन महमूद, नाहिद राणा और तस्कीन अहमद ने पाकिस्तान को दूसरी पारी में 172 रन पर आउट कर दिया जिससे बांग्लादेश को 184 रन का लक्ष्य मिला।बांग्लादेश के लिये सलामी बल्लेबाज जाकिर हसन (40), कप्तान नजमुल हुसैन शंटो (38) और मोमिनुल हक (34) ने उपयोगी पारियां खेली।पाकिस्तान ने अपनी धरती पर पिछले दस टेस्ट में से एक भी नहीं जीता है। आखिरी बार उसने दिसंबर 2021 में रावलपिंडी में ही दक्षिण अफ्रीका को हराया था।इसके अलावा 16 टेस्ट मैचों से पाकिस्तान को जीत की दरकार है। यही कारण है कि पाकिस्तान विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सिर्फ वेस्टइंडीज से ऊपर है। पाकिस्तान के नए कप्तान शान मसूद अभी तक जीत का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पाकिस्तान फैंस पाकिस्तान क्रिकेट के इस हालत का जिम्मेदार बाबर आजम की लचर बल्लेबाजी, शान मसूद की फीकी कप्तानी और शाहीन शाह अफरीदी की धीमी गेंदबाजी को दे रहे हैं, भले ही वह दूसरे टेस्ट में शामिल नहीं थे।