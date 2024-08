अपने पिता को मैच नहीं देखने देते नसीम शाह, IND vs PAK मैच को लेकर भी किया अपना दर्द बयां

Naseem Shah on his father and IND vs PAK Match : पाकिस्तान के दाएं हाथ के तेज गेंदबाज नसीम शाह ने जबसे डेब्यू किया है, तबसे लेकर आज तक वे कई बल्लेबाजों को परेशान करते आए हैं जिनमे विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े नाम भी है। नसीम श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में पांच विकेट और 16 साल की उम्र में हैट्रिक लेने वाले सबसे कम उम्र के तेज गेंदबाज हैं। लेकिन नसीम ने अपने जीवन में कई दुखों का सामना किया है, नसीम शाह ने अपनी डेब्यू सीरीज पर ही मां को खो दिया था।



जब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थे तो उनकी मां गुजर गईं थी। इन्हीं संघर्षों के बारे में बात करते हुए नसीम ने यह भी बताया कि उन्हें अपने अब्बू की फ़िक्र लगी रहती है, उनके पिता उनके सबसे बड़े समर्थक हैं लेकिन वे उन्हें मैच देखने नहीं देते, वे अपने भाइयों को कहते हैं कि अब्बू को मेरा मैच न देखने दिया जाए।



पाकिस्तान के 21 वर्षीय तेज गेंदबाज नसीम शाह ने टी20 विश्व कप 2024 के ग्रुप स्टेज में भारत के खिलाफ अपनी टीम की करीबी हार पर भी दिल खोल कर बात की।

क्यों नहीं देखने देते अपने पिता को नसीम अपना मैच?

नसीम ने बताया कि उनके पिता की तबियत ख़राब रहती है, ऐसे में उन्हें उनकी फिक्र सताती रहती है, उन्होंने कहा जब मैं खेलता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं दो मैच खेल रहा हूं।

उन्होंने कहा "उन्होंने कहा, 'कभी-कभी आप सभी खुशी के छोटे क्षणों की तलाश कर रहे होते हैं। मेरे पिता स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से गुजर रहे हैं। एक समय था जब उन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन अब वह हर गेंद देखते हैं और जब हम हारते हैं तो परेशान हो जाते हैं। इसलिए, हर बड़े मैच से पहले मैं यह सुनिश्चित करने के लिए अपने भाइयों को फोन करता हूं कि पिताजी इसे न देखें। मुझे डर है कि इससे कुछ बड़ी स्वास्थ्य जटिलताएं हो सकती हैं। यह दबाव ऐसा है जैसे मैं एक साथ दो मैच खेल रहा हूं।'

भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर नसीम ने क्या कहा?

उन्होंने टी20 विश्व कप 2024 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच के बारे में बात की, जहां उनकी टीम 120 रन के छोटे लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रही थी। पाकिस्तान 14वें ओवर तक 80/3 होने के बावजूद 6 रन से मैच हार गया था।



उन्होंने कहा "ऐसे मैचों के साथ बहुत सारी भावनाएं जुड़ी होती हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी नतीजा वैसा निकलेगा। कुछ चीजें हैं जिन्हें आप अपने तक ही सीमित रखते हैं। बहुत कुछ दबा हुआ था और बहुत सी चीजें सामने आ गईं उस समय मेरे सामने... जीवन में बहुत कम ऐसे क्षण आए हैं जब मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता महसूस हुई हो जो मुझसे सकारात्मक बातें कर सके,"



Naseem Shah reflects on Pakistan's defeat to India in 2024 T20 World Cup pic.twitter.com/yvQch2whW2 — CricWick (@CricWick) August 20, 2024

उन्होंने कहा- भले ही प्रशंसकों या मीडिया द्वारा मुझे निशाना नहीं बनाया जा रहा, लेकिन कोई भी इस बात से संतुष्ट होकर या यह कहकर संतुष्ट नहीं हो सकता कि टीम की हार हो गई है लेकिन मैंने अपनी ओर से पूरा योगदान दिया। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो जीतना चाहता है। मैं तब भी निराश होता हूं जब मैं घर पर या अपनी गली में खेलते हुए हार जाता हूं। मैं जीतने के लिए खेल रहा था और विश्व कप से बाहर होने से मुझे काफी दुख हुआ।





उन्होंने कहा, 'लोग रेस्टॉरेंट में मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि हम क्यों हारे। यहां तक कि मेरे रिश्तेदारों ने भी इसके बारे में पूछा है। मैं समझता हूं कि उनकी भावनाएं सोशल मीडिया से प्रेरित होती हैं और एक खिलाड़ी के रूप में मैं सिर्फ उनकी बात सुन सकता हूं। ऐसे समय होते हैं जब आपको लगता है कि आप इसे अब और नहीं सुन सकते। लेकिन, इससे वापसी करने की इच्छा भी जगती है। लोगों के पास पूछने के लिए कई सवाल थे और उनमें बहुत निराशा थी। अब हमारे पास अच्छा क्रिकेट खेलकर फिर से दिल जीतने का मौका है।'