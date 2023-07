IND-PAK मैच पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर की टिपण्णी सुनकर खोल उठेगा भारतीय फेन्स का खून "भारत के मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन करते हैं": पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने IND-PAK मैच पर ऐसी टिप्पणी की जो किसी भी भारतीय का खून खौला देगी

INDvsPAK : ICC ODI World Cup 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक भारत के 10 शहरों में खेले जाने वाला है और जिस मैच का इंतजार हर क्रिकेट फैन को होता है, भारत-पाकिस्तान मैच, यह 15 अक्टूबर को Narendra Modi Stadium,Gujrat में खेला जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 1992 में अपने पहले मुकाबले के बाद से सभी सात मैच जीते हैं। भारत का हर एक Cricket fan, भारत-पाकिस्तान मैच का काफी इंतजार करता है और उसके लिए काफी उत्साहित भी रहता है लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने इस मैच को लेकर एक ऐसी टिप्पणी की है जिसे सुनने के बाद हर भारतीय का खून खौल उठेगा।

पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज राणा नावेद-उल-हसन (Rana Naved-ul-Hasan) ने आगामी 2023 ODI World Cup में बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मैच के संबंध में अपनी हालिया टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है।

नादिर अली पॉडकास्ट (Nadir Ali Podcast) पर एक इंटरव्यू के दौरान, जब Rana Naved-ul-Hasan से 2023 विश्व कप खेल के लिए पसंदीदा टीम और पाकिस्तान को मिलने वाले समर्थन के स्तर के बारे में सवाल किया गया, तो 45 वर्षीय Rana Naved-ul-Hasan ने जवाब में कहा

“अगर भारत में कोई मैच होता है तो भारत पसंदीदा है। जब पाकिस्तान का मैच भारत में होता है तो भारत के मुसलमान भारत की बजाय पाकिस्तान का समर्थन करते हैं।” (“India is the favorite if there is any match in India. Muslims of India support Pakistan instead of India when Pakistan's match takes place in India.”)





बतादें कि Pakistan Team उनकी सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही ICC ODI World Cup के लिए भारत आएगी। उस से पहले पाकिस्तान की एक सुरक्षा की जांच करने वाली टीम भारत आएगी। Match Venues बदलने की अब तक की उनकी सारी मांगो को ICC और BCCI ने ख़ारिज कर दिया है।