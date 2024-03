Anant Ambani - Radhika Merchant प्री वेडिंग समारोह: जामनगर पहुंचे खेल जगत के दिग्गज

Bajrang Punia refused to appear in national trials : आगामी राष्ट्रीय ट्रायल में भाग लेने के भारतीय कुश्ती महासंघ (Wrestling Federation of India WFI) के न्योते को ठुकराते हुए अनुभवी पहलवान बजरंग पूनिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में आपात संयुक्त याचिका दायर करके 10 और 11 मार्च को WFI द्वारा आयोजित चयन ट्रायल पर रोक लगाने की मांग की है।