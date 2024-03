30 साल के हुए सिराज, संघर्षो से भरा पड़ा है जीवन, BCCI ने दिया ट्रीब्यूट (Video)





भारत के युवा तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, अब युवा नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि आज वह अपना 30वां जन्मदिन मना रहे हैं। हाल ही में एकदिवसीय क्रिकेट में नंबर 1 का पायदान छूने वाले मोहम्मद सिराज का जीवन संघर्षो से भरा पड़ा है जिसकी मुंह जुबाई एक वीडियो है जो बीसीसीआई ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किया है।सिराज के पिता मोहम्मद गौस 53 बरस के थे और फेफड़ों की बीमारी से जूझ रहे थे।मोहम्मद गौस एक ऑटो चालक थे जिन्होंने बेहद संघर्ष करके सिराज को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। हालांकि उनके देहांत के काफी पहले ही सिराज ने उनका ऑटो चलाना छुड़वा दिया था क्योंकि यह बेटे का बाप से वादा था।यह तब हुआ जब सिराज सफल हो चुके थे। क्योंकि सफल होने से पहले तो हैदराबाद में एक ढंग का घर लेना भी उनके लिए एक सपना ही था।सिराज के पिता ने उनपर बहुत मेहनत की है। वे ऑटो चलाते थे लेकिन उन्होंने कभी भी परिवार की आर्थिक स्थिति का सिराज पर या उनके बड़े भाई पर असर नहीं पड़ने दिया। गेंदबाजी की एक स्पाइक की कीमत बहुत होती है और वो सिराज के लिए सबसे अच्छी स्पाइक लाते।सिराज रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए 41 विकेट चटकाकर सुर्खियों में आए थे।इस तेज गेंदबाज ने शानदार प्रथम श्रेणी सत्र के बूते आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के साथ 2.6 करोड़ रुपए का करार किया था। इसी प्रदर्शन के कारण उसे भारत ए और शेष भारत के लिए भी टीम में शामिल किया गया था।जिस दिन सिराज को आईपीएल का अनुबंध मिला था, उस दिन सिराज ने अपने पापा से कहा था कि अब उन्हें काम करने की जरूरत नहीं है। उस दिन से सिराज ने गौस को बोला कि आप अभी आराम करो। इसके तुरंत बाद वह अपने परिवार को नए घर में भी ले गए थे।सिराज को भले ही आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से पहचान मिली लेकिन उनका मानना है कि हैदराबाद की तरफ से 2016-17 सत्र के दौरान रणजी ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने के कारण उन्हें सफलताएं मिली हैं।यहां से सिराज सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए।आईपीएल के अच्छे सीजन की बदौलत उनको टी-20 टीम में जगह मिली। उन्होंने अपना पहला टी-20 2017 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेला। साल 2019 में सिराज को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए एकदिवसीय टीम में जगह मिली। सिराज ने अपना पहला एकदिवसीय मैच ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 2019 के शुरुआत में खेला।अब वह टीम के हर प्रारुप में शिरकत करते हुए दिखते हैं। वह भारतीय टीम के लिए वनडे विश्वकप और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल भी खेल चुके हैं। हाल ही में वह एकदिवसीय क्रिकेट के नंबर 1 गेंदबाज बने थे।वह 41 एकदिवसीय मैच खेलकर 23 की औसत और 5 की इकॉनोमी के साथ 68 विकेट चटका चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में मोहम्मद सिराज का परिकथा पदार्पण हुआ था। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में उन्होंने 3 मैचों में 13 विकेट लिए। कुल मिलाकर अभी तक सिराज 27 टेस्ट मैचों में 30 की औसत से 74 विकेट ले चुके हैं।टी-20 क्रिकेट में उन्हें कम ही मौके मिले हैं। 10 टी-20 मैचों में उन्होंने 27 की औसत और 8.7 की इकॉनोमी से सिर्फ 12 विकेट लिए हैं।