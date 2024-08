CEAT Awards के रेड कारपेट से जय शाह का मजेदार वीडियो वायरल [WATCH]

CEAT Cricket Rating Awards : भारत की टायर निर्माण कंपनी CEAT ने 21 अगस्त, बुधवार को मुंबई में CEAT Cricket Rating Awards के 26वें Edition में क्रिकेटरों की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाया। भारत के कप्तान रोहित शर्मा को 'Men's International Cricketer of the Year'नामित किया गया, जबकि पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया।





भारत के मुख्य बल्लेबाज विराट कोहली को Men's ODI Batter of the Year' चुना गया, जबकि 2023 वनडे विश्व कप के दौरान 24 विकेट के साथ सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी को 'ODI Bowler of the Year' चुना गया।

खेल प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किए गए बीसीसीआई सचिव जय शाह (Jay Shah) ने कहा कि भारतीय टीमें और अधिक ट्रॉफियां हासिल करना चाहेंगी।

जय शाह ने कहा, “जैसा कि मैंने आपको राजकोट में बताया था कि हम बारबाडोस में अपना झंडा फहराने जा रहे हैं और हमारे कप्तान ने ऐसा ही किया। अगर हमें 1.4 अरब लोगों का आशीर्वाद मिला तो हम चैंपियंस ट्रॉफी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और महिला टी20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा कर सकते हैं।'

CEAT अवार्ड्स रेड कार्पेट से जय शाह का एक और वीडियो वायरल हो रहा है जहां उन्होंने paparazzi के साथ एक मजेदार मोमेंट शेयर किया, जब उन्होंने जय शाह से एक फोटो के लिए पोज देने के लिए कहा, तो जय शाह ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया "यार मैं फोटो वाला आदमी नहीं हूं"



Jay Shah at the CEAT awards.pic.twitter.com/o8Kkey7CnB — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 22, 2024



अगले ICC Chairman बन सकतें हैं जय शाह

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले (Greg Barclay) ने 30 नवंबर को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद मंगलवार को तीसरे कार्यकाल की दौड़ से खुद को अलग कर लिया जिससे खेल की वैश्विक संचालन संस्था में भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सचिव जय शाह के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

शाह इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगे या नहीं यह 27 अगस्त तक स्पष्ट हो जाएगा जो चेयरमैन पद के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है।

आईसीसी चेयरमैन (ICC Chairman) दो-दो साल के तीन कार्यकाल के लिए पात्र होता है और न्यूजीलैंड के वकील बार्कले ने अब तक चार साल पूरे कर लिए हैं।

आईसीसी ने कहा, ‘‘आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने बोर्ड को पुष्टि की है कि वह तीसरे कार्यकाल के लिए खड़े नहीं होंगे और नवंबर के अंत में अपना वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने पर पद छोड़ देंगे। बार्कले को नवंबर 2020 में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें 2022 में फिर से इस पद पर चुना गया।’’