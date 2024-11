IPL Mega Auction में नहीं खरीदने पर शाहरुख खान की टीम पर भड़की नितीश राणा की पत्नी

IPL Mega Auction में नहीं खरीदने पर शाहरुख खान की टीम पर भड़की नितीश राणा की पत्नी

Nitish Rana Wife KKR Team : IPL 2025 मेगा ऑक्शन का आयोजन सऊदी अरब के जेद्दाह में हुआ जहां 10 टीमों ने 182 खिलाड़ी ख़रीदे। इस मेगा ऑक्शन में काफी दिलचस्प बोलियां देखने मिली, कई टीमों ने सालों से उनके साथ खेल रहे खिलाड़ियों को जानें दिया और मेगा ऑक्शन के दौरान उनपर बोली भी नहीं लगाई।



कुछ खिलाड़ियों ने अपनी पूर्व टीमों के लिए एक थैंक्यू नोट भी लिखकर उन्हें इतने सालों तक निखारने के लिए आभार व्यक्त किया लेकिन शाहरुख़ खान (Shahrukh Khan) के मालिकाना हक़ वाली टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के पूर्व खिलाड़ी नितीश राणा और उनकी पत्नी केकेआर से बेहद नाराज नजर आए। राणा जो 7 साल से कोलकाता टीम में खेले, उन्हें टीम ने ऑक्शन से पहले रिटेन नहीं किया था, उसके बाद ऑक्शन के दौरान भी नितीश को लेकर टीम ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।





उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 4.5 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। बस उसके बाद नितीश की वाइफ साची मारवाह (Saachi Marwah) भड़क गई और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया ‘वफ़ादारी महंगी है, हर कोई इसका वहन नहीं कर सकता.’ (Loyalty is very expensive; not everyone can afford it)

कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए राणा का प्रदर्शन

राणा 2018 से कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के लिए एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। वह केकेआर के लिए लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी रहे हैं, राणा ने 2024 को छोड़कर हर सीज़न में 200 से अधिक रन बनाए। 2020 और 2021 में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन की वजह से भारतीय सफेद गेंद टीम में उन्हें जुलाई 2021 में श्रीलंका दौरे के दौरान टी20आई और वनडे दोनों प्रारूपों डेब्यू करने का मौका मिला।



ऑक्शन के दौरान किन टीमों ने लगाई राणा पर बोलियां?

राणा का बेस प्राइस 1.5 करोड़ रूपए था, तब चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने सबसे पहले बोली लगाई, उसके बाद राजस्थान रॉयल्स के साथ उनका बिडिंग वॉर छिड़ गया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने भी प्रवेश किया, लेकिन आखिरी में रॉयल्स ने बाजी मारी और राणा को 4.20 करोड़ रूपए में अपनी टीम का हिस्सा बनाया।









नितीश राणा का आईपीएल करियर

राजस्थान रॉयल्स राणा की आईपीएल में तीसरी टीम है, उन्होंने 2016 में मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल डेब्यू किया था। उन्होंने आईपीएल के कुल 107 मैचों में 135.04 की स्ट्राइक रेट के साथ 2636 रन बनाए हैं जिसमे 18 अर्द्धशतक भी शामिल है।





