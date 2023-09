ICC ODI World Cup में सिलेक्ट हुए 15 खिलाड़ियों के बारे में जानिए हर जानकारी

इस वक़्त Asia Cup श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला जा रहा है और 2 सितम्बर को INDvsPAK के मुक़ाबले में बारिश आना शुरू हुई थी, जिसकी वजह से मैच भी रद्द किया गया था, Virendra Sehwag ने एक Tweet किया था कि 'Barish ke time par chai pakode rakhte hain yaar, Asia Cup bhi rakh diya' ('बारिश के टाइम पर चाय पकौड़े रखते हैं यार, एशिया कप भी रख दिया') इस Tweet पर उन्होंने निचे Hashtag लगाया था #BHAvsPAK , इस ट्वीट को तीन दिन हो चुके हैं लेकिन India vs Bharat इस विषय पर जंग आज ही, 5 सितम्बर से छिड़ना चालू हुई है। इस पर एक Twitter User ने उनका Tweet, Repost कर लिखा 'Sehwag Knew this before anyone else' (सहवाग पहले से ही इस बारे में जानते हैं)