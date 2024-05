ऑस्ट्रेलिया ने भी दोहराई भारत जैसी गलती, जेक फ्रेजर-मक्गर्क की जगह डेविड वॉर्नर को चुना

Rinku Singh and Hardik Pandya in T20 World Cup : भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने 2 जून से शुरू होने वाले T20 World Cup के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है जिसमे कुछ नाम सरप्राइज करने वाले रहे तो कुछ नाम ऐसे रहे जिनके लिए भारतीय फैन्स चयनकर्ताओं से बेहद नाराज हैं। पहले आप भारतीय टीम की तरफ एक नजर डाल लीजिए जो जून में वेस्ट इंडीज (West Indies) और अमेरिका (USA) जाकर भारत को रिप्रेजेंट करेगी। टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम (Team India Squad for T20 World Cup)