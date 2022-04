देश पर इरफान पठान और अमित मिश्रा के बीच छिड़ गया ट्विटर वॉर

Irfan Pathan Trolled by his Sanghi Colleague for this tweet...!!!



Ghazab Ka Inferiority Complex hai bhai. pic.twitter.com/WW1WKCFsjK — Mohd Abdul Sattar (@SattarFarooqui) April 22, 2022

If only some people realise that is most important....



Cricketer gives a befitting reply to Irfan Pathan’s tweet on India’s potential.... pic.twitter.com/4Pz3YO3VPT — Aravinda Baliga (@baliga_2012) April 22, 2022

Amit Mishra Total Wickets - 156

Irfan Pathan Total Wickets - 301



An Average bowler trying to troll the legends of Indian Fast bowling.

Berozgar hai Mishra ji ka ladka kuch kaam mil sakta hai dalali Kar diya tu — Wajid Mohiuddin's (@mohiuddinw1) April 22, 2022

Basically, Irfan Pathan is just a Zakir Naik who has played in International cricket. — Varun Kumar Rana (@VarunKrRana) April 22, 2022

*In parallel world *

Amit Mishra Irfan Pathan pic.twitter.com/TUTOle83B7 — Paapsee Tannu

(@iamparodyyy) April 22, 2022

Mishra ji 's supremacy



Irfan pathan : pic.twitter.com/ZZf53RTSwz — Shruti (@kadak_chai_) April 22, 2022

दो पूर्व भारतीय गेंदबाजों के बीच आज एक ट्विटर वॉर छिड़ गया। एक बाएं हाथ का तेज गेंदबाज जिसने भारत को कई विकेट निकालकर दिए और जो आईसीसी टी-20 विश्वकप का भी हिस्सा रहा। इसके अलावा एक दाएं हाथ का स्पिन गेंदबाज जो आईपीएल में 3 हैट्रिक ले चुका है और सबसे ज्यादा विकेट चटकाने की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है।बाएं हाथ के गेंदबाज का नाम है और लेग स्पिनर का नाम है अमित मिश्रा। हालांकि इन दोनों ही गेंदबाजों ने एक दूसरे पर कोई ट्विट नहीं किया लेकिन ट्विटर पर बैठे यूजर शब्द समझने में माहिर होते है।इरफान पठान ने एक ट्वीट किया- 'मेरा देश मेरा प्यारा देश, तुम पृथ्वी पर सबसे बेहतरीन मुल्क बनने की काबिलियत रखते हो लेकिन'..इसका जवाब अमित मिश्रा ने बिना इरफान पठान का नाम लिए और बिना उन्हें टैग किए लिखा- 'मेरा देश मेरा प्यारा देश, तुम पृथ्वी पर सबसे बेहतरीन मुल्क बनने की काबिलियत रखते हो, बस कुछ लोग यह समझ जाए कि भारत के की किताब का सबसे पहले अमल होना चाहिए।बस फिर क्या था, इसके बाद ट्विटर पर इरफान पठान का नाम ट्रैंड होने लग गया। कुछ अमित मिश्रा के पक्ष में बाते करने लग गए तो कुछ इरफान पठान से सहमति जताने लग गए।