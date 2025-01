महिला क्रिकेट टीम ने बनाया भारतीय वनडे इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

Mt. is now #TeamIndia 's Highest Total in Women's ODIs Updates https://t.co/xOe6thhPiL #INDvIRE | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/DA0X4HUAuB

Innings Break!



A batting display from #TeamIndia in Rajkot!



Hundreds for Pratika Rawal & captain Smriti Mandhana



Target for Ireland - 436



Updates https://t.co/xOe6thhPiL#INDvIRE | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/aid00lGDjY