चंद्रयान 3 की सफलता के बाद सचिन से लेकर विराट तक ने दी ISRO को बधाईयां

Many congratulations to the #Chandrayaan3 team. You have made the nation proud

Jai Hind! — Virat Kohli (@imVkohli) August 23, 2023

Kudos to the brilliant minds at @ISRO for their extraordinary achievement!





Congratulations to the #Chandrayaan3 team for their outstanding achievement! — Shubman Gill (@ShubmanGill) August 23, 2023

- The to reach the lunar south pole.

That's got a nice ring to it





A proud moment for each one of us & a big congratulations to @isro for all their efforts. — Rohit Sharma (@ImRo45) August 23, 2023

A landmark day in our country's history! Congratulations to everyone involved in the successful landing of Chandrayaan-3 So proud

— hardik pandya (@hardikpandya7) August 23, 2023

Hats off to the exceptional team at @isro. Your perseverance and brilliance make our nation proud. Jai Hind.

— K L Rahul (@klrahul) August 23, 2023

A historic moment that will resonate for generations to come! Heartfelt congratulations to @isro on the triumphant landing of #Chandrayaan3. A remarkable feat that fills us all with inspiration through their steadfast commitment and exceptional accomplishment. pic.twitter.com/234LXEGuRw

— Jay Shah (@JayShah) August 23, 2023

विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा

@ISRO represents the best of India. Humble, hardworking women & men, coming together, overcoming challenges, and making our tricolour fly high.





India must celebrate and congratulate the Chandrayaan-2 team, which was led by Shri K… pic.twitter.com/WpQn14F1Mh — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 23, 2023

We have created History.

Congratulations @isro for giving joy to all of us. It is truly a great moment.

Bharat Mata ki Jai #Chandrayaan3 pic.twitter.com/zulZZif6Y1

— Venkatesh Prasad (@venkateshprasad) August 23, 2023

As we were approaching Sunset, Moon ke South Pole par hum set.

What a glorious moment.

Just proves, after every setback is a stronger comeback .

Some naysayers who want Bharat to fail, some of them living in India as well will have some sleepless nights. #Chandrayaan3 pic.twitter.com/lWbs8Mg5AS

— Virender Sehwag (@virendersehwag) August 23, 2023

भारत के शीर्ष क्रिकेटरों ने बुधवार को चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और देशवासियों को बधाई दी।विराट कोहली ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "चंद्रयान-3 की टीम को खूब बधाई। आपने देश को गौरवान्वित किया है।"युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने लिखा, "इसरो के प्रतिभाशाली दिमागों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिये बधाई! चंद्रयान-3 की टीम को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के लिये बधाई!भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, "चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला पहला देश, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हममें से प्रत्येक के लिये गर्व का क्षण और इसरो को उनके सभी प्रयासों के लिये बधाई।"सीमित ओवर क्रिकेट में भारत के उपकप्तान हार्दिक पांड्या ने कहा, "हमारे देश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन! चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग में शामिल सभी लोगों को बधाई।"केएल राहुल ने लिखा, "इसरो की असाधारण टीम को सलाम। आपकी दृढ़ता और प्रतिभा हमारे देश को गौरवान्वित करती है। जय हिन्द।"इस बीच, बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने कहा, "एक ऐतिहासिक क्षण जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रहेगा! चंद्रयान-3 की विजयी लैंडिंग पर इसरो को हार्दिक बधाई। एक उल्लेखनीय उपलब्धि जो उनकी दृढ़ प्रतिबद्धता और असाधारण उपलब्धि के माध्यम से हम सभी को प्रेरणा से भर देती है।"महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए लिखा, ‘‘विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसरो भारत के सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करता है। मेहनती महिलायें और पुरुष, एक साथ मिलकर चुनौतियों से निपट रहे हैं और हमारे तिरंगे को ऊंचा कर रहे हैं। ’’उन्होंने लिखा, ‘‘भारत को चंद्रयान-2 टीम को बधाई देनी चाहिए और जश्न मनाना चाहिए। प्रत्येक ‘हार्ड लैंडिंग’ में ऐसे सबक होते हैं जो हमें सॉफ्ट लैंडिंग के करीब ले जाते हैं – चंद्रमा पर और जीवन में भी। ’’दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने लिखा, ‘‘इतिहास बन गया। इसरो को इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए बधाई। जय हिंद। ’’पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद ने कहा, ‘‘हमने इतिहास रच दिया। हम सभी को खुशी देने के लिए इसरो को बधाई। यह वाकई में ऐतिहासिक क्षण है। भारत माता की जय। ’’पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, ‘‘जब हम सूर्यास्त की तरफ बढ़ रहे थे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हम उतर गये। कितना गौरवशाली अवसर है। इससे साबित होता है, हर नाकामी के बाद मजबूत वापसी होती है। ’’