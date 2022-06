अभ्यास मैच में ही ताश के पत्तों की तरह गिरी भारतीय बल्लेबाजी (Video)

| Rohit (25) c Sakande, b Walker.



Rohit pulls a short ball from @RomanWalker17 up into the sky, @AbiSakande is under the catch. @imVkohli walks to the middle. Watch him bat.





| Jadeja (13) lbw Walker.



in the morning for @RomanWalker17. He pins Jadeja in front for 13.

@imVkohli is unbeaten on 8. Bharat joins him.

Watch them bat.





Kohli (33) lbw Walker.@RomanWalker17 strikes again! This time he hits the pads of Kohli, and after a long wait the umpire's finger goes up.



Out or not out?



| Thakur (6) bowled Walker.



The @BCCI all-rounder shoulders arms to a straight one that goes on to crash into the stumps.



fer for @RomanWalker17.





: विकेटकीपर बल्लेबाज श्रीकर भरत के नाबाद अर्धशतक से भारत ने के खिलाफ तीन दिवसीय अभ्यास क्रिकेट मैच में वर्षा से प्रभावित पहले दिन आठ विकेट पर 246 रन बनाए।बारिश और खराब मौसम के कारण दिन में 60.2 ओवर का ही खेल हो पाया। बारिश के कारण जब दिन का खेल जल्दी खत्म किया गया तब भरत 70 जबकि मोहम्मद शमी 18 रन बनाकर खेल रहे थे। भरत ने 111 गेंद की अपनी पारी में अब तक आठ चौके और एक छक्का जड़ा है।भारत के लिए शीर्ष क्रम का ध्वस्त होना हालांकि चिंता का विषय रहा। टीम ने 81 रन पर ही पांच विकेट गंवा दिए थे। इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान खराब फॉर्म से जूझ रहे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (25) और विराट कोहली (33) ने एक बार फिर निराश किया। ये दोनों स्टार बल्लेबाज क्रीज पर टिकने के बावजूद बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे।लीसेस्टरशर के 21 साल के युवा तेज गेंदबाज ने भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और 24 रन देकर पांच विकेट चटकाए। विल डेविस ने उनका अच्छा साथ निभाते हुए दो विकेट हासिल किए।सभी खिलाड़ियों को अभ्यास का मौका देने के लिए भारत के टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा, विकेटकीपर ऋषभ पंत और तेज गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा लीसेस्टरशर की ओर से खेल रहे हैं।रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित और शुभमन गिल (28 गेंद में 21 रन) पारी का आगाज किया। गिल अच्छी लय में दिखे लेकिन डेविस ने उन्हें विकेटकीपर पंत के हाथों कैच कराके लीसेस्टरशर को 10वें ओवर में 35 रन के स्कोर पर पहली सफलता दिलाई। गिल ने अपनी पारी में चार चौके मारे।वॉकर ने इसके बाद अपना जलवा दिखाया। इस तेज गेंदबाज ने रोहित और हनुमा विहारी (03) को अपने लगातार ओवरों में पवेलियन भेजा।कृष्णा ने श्रेयस अय्यर को खाता खोले बिना पंत के हाथों कैच कराके भारत का स्कोर 21वें ओवर में चार विकेट पर 55 रन किया।चोट के कारण आईपीएल के अंतिम चरण से बाहर रहे आलराउंडर रविंद्र जडेजा (13) वॉकर का तीसरा शिकार बने।कोहली और भरत ने छठे विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला लेकिन वॉकर ने पूर्व भारतीय कप्तान को पगबाधा करके भारत को छठा झटका दिया। कोहली ने 69 गेंद की अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का जड़ा।वॉकर ने शारदुल ठाकुर (06) को पगबाधा करने पांचवां विकेट हासिल किया जिससे भारत का स्कोर सात विकेट पर 148 रन हो गया।भरत ने इसके बाद उमेश यादव (23) के साथ आठवें विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी करके टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया। भरत ने एबिडाइन सेकेंड पर दो रन के साथ 93 गेंद में अर्धशतक पूरा किया।डेविस ने उमेश को आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। उमेश ने 32 गेंद की अपनी पारी में चार चौके मारे।भरत और शमी ने इसके बाद भारत को स्टंप तक और झटके नहीं लगने दिए। शमी ने इस बीच डेविस की लगातार गेंदों पर छक्का और चौका भी मारा।पिछले साल भारतीय टीम में कोविड-19 मामले बढ़ने के कारण इंग्लैंड के खिलाफ रद्द हुआ पांचवां और अंतिम टेस्ट एक जुलाई से खेला जाना है।