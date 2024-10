भारत बनाम न्यूजीलैंड : पहले बल्लेबाजी चुनना भारत के लिए पड़ा भारी, 4 बल्लेबाज 0 पर आउट

इसके बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत से उम्मीद थी कि वे भारत को एक मजबूत स्थिति में ले जाएंगे लेकिन शुरुआत से ही संघर्ष कर रहे यशस्वी जायसवाल भी 63 गेंदों पर 13 रन बनाकर आउट हुए। के एल राहुल भी तेज गेंदबाज William ORourke का शिकार बने और 0 पर ही पवेलियन लौटे उसके बाद रवींद्र जडेजा ने भी आते साथ अपना विकेट 0 पर खोकर पवेलियन का रास्ता नापा।



इसी तरह लंच तक भारत 34 रनों पर अपने 6 विकेट खो चूका था।

Three wickets in the space of four overs before lunch cap off a successful morning session in Bengaluru. Will O'Rourke (3-13), Matt Henry (2-12) and Tim Southee (1-8) in the wickets. Follow play LIVE in NZ on @skysportnz or @SENZ_Radio LIVE scoring | https://t.co/uFGGD93qpi pic.twitter.com/aYXBkmoeJA