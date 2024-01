U-19 World Cup के रनवे से भविष्य की ऊंची उड़ान भरने को आतुर भारत की युवा ब्रिगेड

IND vs AFG T-20 Why Rohit Came to bat in 2nd Super Over the rules about two super overs: अब यहां पहले सुपर ओवर की आखिरी गेंद से पहले एक दिलचस्प घटना घटी, कप्तान रोहित शर्मा ने जाने का फैसला किया है। क्या वह Retired Hurt थे या Retired Out? यह इस वक्त लोगों के बीच सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है