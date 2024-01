Yashavi Jaiswal ने बताया 'Bazball' खेलने वालों को कैसे करते हैं टेस्ट में आक्रामक बल्लेबाजी

IND vs ENG Test 1 Day 1 Stumps :भारत के 'Spinball' और इंग्लैंड के 'Bazball' के बीच टेस्ट क्रिकेट की लड़ाई 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में खेली जा रही है और पहले दिन इंग्लैंड के खिलाफ Spinball ही Bazball पर हावी रहा। Bazball एक आक्रामक दृष्टिकोण है जो कोच ब्रेंडन मैकुलम (Brendon McCullum) द्वारा बनाया गया है। वे भी जब खेलते थे तो इसी तरह आक्रामक बल्लेबाजी किया करते थे।





लेकिन यह दृष्टिकोण आज उन्हें बड़ा स्कोर बनाने में मदद नहीं कर सका क्योंकि भारतीय स्पिनर उन पर पूरी तरह हावी रहे। पहली पारी में इंग्लैंड ने कप्तान बेन स्टोक्स (Ben Stokes) की 88 गेंदों पर 70 रनों की पारी की मदद से 246 रन बनाए। जब बेन स्टोक्स को लगा कि जब वह टेलेंडर्स के साथ खेल रहे थे तो बड़ा स्कोर बनाना ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने आखरी में अपनी स्पीड बधाई और 246 का स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से रवीन्द्र जड़ेजा और अश्विन ने 3-3 विकेट और अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट चटकाए।

स्पिन गेंदबाज Ravindra Jadeja, Ravi Ashwin, Axar Patel और उसके बाद Jasprit Bumrah की तेज घातक गेंबदाजी ने गुरुवार को टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड को 246 रन समेट कर भारत ने यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal) की नाबाद 76 अर्धशतकीय पारी की मदद से दिन का खेल समाप्त होने तक एक विकेट पर 119 रन बना लिए है।





Yashasvi ने भारतीय टीम को एक आक्रामक शुरुआत दी, उन्होंने डेब्यू कर रहे Tom Hartley को खूब धोया उनकी 26 गेंदों पर वे लगभग 45 रन बना चुके थे। एक तरह से ऐसा लग रहा था कि जायसवाल इंग्लैंड के 'Bazball' खेलने वाले बल्लेबाजों को सीखा रहे थे कि टेस्ट में आक्रामक अंदाज में कैसे खेला जाता है।

What a knock by Yashasvi Jaiswal on Day 1.

76* (70) with 9 fours and 3 sixes - a lovely innings by Jaiswal, he's playing the Jaisball really well against England. pic.twitter.com/lwdnMcWI0i

England bowled out for 246...!!!



Bumrah cleans up Stokes for 70. Ashwin and Jadeja the GOATed duo with 6 wickets. Axar and Bumrah picked 2 wickets each. pic.twitter.com/asYtoJtLGX