आईसीसी के 'प्लेयर ऑफ द मंथ' में नामित हुए पंत, रूट और स्टर्लिंग से होगा मुकाबला

Who’s your ICC Women’s Player of the Month for January?



Diana Baig

Nine wickets at 13.22 in ODIs.

Shabnim Ismail

Seven wickets at 4.57 in T20Is.

Marizanne Kapp

115 runs at 115 in ODIs.



Vote herehttps://t.co/lZfMwphyiK pic.twitter.com/1S3lTRKSwy