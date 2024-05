T20 WC को लेकर Pat Cummins ने एटिटूड में दिया ऐसा जवाब जिसे सुनकर रह जाएंगे आप दंग पैट कमिंस का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमे उनसे T20 World Cup की टॉप 4 टीमों को लेकर पूछा गया

I dont care, you cant pick any team Pat Cummins Savage Reply : ऑस्ट्रेलिया के पैट कम्मिंस अपनी कप्तानी और बेबाक प्रदर्शन के अलावा अपनी 'Savagery' और कमाल के 'Sense of Humour' के लिए भी जाते हैं। 2 जून से वेस्ट इंडीज और अमेरिका में T20 World Cup खेला जाएगा।





2023 के वनडे विश्व कप और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विजेता कप्तान पैट कमिंस से CNBC-TV18 के एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कोनसी 4 टीमें होगी तो उनका जवाब सुनने लायक था। उनके 'Savage' रिप्लाई का वीडियो हर जगह वायरल हो रहा है।

टी20 विश्व कप के लिए संभावित सेमीफाइनल उम्मीदवारों के बारे में पूछे जाने पर पैट कमिंस ने जवाब दिया, 'निश्चित रूप से ऑस्ट्रेलिया। और फिर आप चुन सकते हैं कि आप कौन से तीन चाहते हैं,' (Definitely Australia. And then you can choose which three you want)









एंकर द्वारा प्रतियोगिता के लिए अपने अन्य तीन पसंदीदा नाम बताने के लिए दबाव डालने पर कमिंस ने जोर देकर कहा, "मुझे परवाह नहीं है; आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं।" (I don't care; you can pick any of them)



पिछले टी20 वर्ल्ड कप 2022 में ऑस्ट्रेलिया में ही खेला गया था जहां अपनी घरेलु जनता के सामने ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई थी लेकिन इस बार उनकी टीम काफी मजबूत है वे दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, अब तक दो ही टीमें हैं जो दो बार टी20 विश्व कप जीत पाई हैं, इंग्लैंड (2010, 2022), वेस्टइंडीज (2012, 2016)

ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में यह कप अपने नाम किया था।

ऑस्ट्रेलिया को टी20 विश्व कप के लिए ग्रुप बी में चार अन्य टीमों, यानी इंग्लैंड, नामीबिया, ओमान और स्कॉटलैंड के साथ रखा गया है। उनका पहला मैच 6 जून को बारबाडोस में ओमान (Oman) के खिलाफ होगा।

टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम

Australia's squad for T20 World Cup

Mitch Marsh (C), Ashton Agar, Pat Cummins, Tim David, Nathan Ellis, Cameron Green, Josh Hazlewood, Travis Head, Josh Inglis, Glenn Maxwell, Mitchell Starc, Marcus Stoinis, Matt Wade, David Warner, Adam Zampa