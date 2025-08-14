गुरुवार, 14 अगस्त 2025
  Glenn Maxwell is improving his bowling keeping the World Cup in mind
Written By WD Sports Desk
Last Modified: गुरुवार, 14 अगस्त 2025 (13:13 IST)

36 साल के मैक्सवेल का बल्ला खामोश फिर भी इस कारण है T20I टीम में

Glenn maxwell bowling hindi news
ऑस्ट्रेलिया के करिश्माई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) अगले साल भारतीय उपमहाद्वीप में होने वाले टी20 विश्व कप (T20 World Cup) को ध्यान में रखते हुए पावरप्ले के ओवरों में अधिक प्रभाव छोड़ने के लिए अपने स्पिन गेंदबाजी कौशल को निखार रहे हैं। टी20 विश्व कप 2026 में भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा और अगर मैक्सवेल फिट रहते हैं तो उनका ऑस्ट्रेलिया की टीम में जगह बनाना तय है। वह नियमित रूप से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलते रहे हैं और भारतीय उपमहाद्वीप की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं।
 
मैक्सवेल ने अपनी गेंदबाजी क्षमता के बावजूद 2022 के टी20 विश्व कप और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही घरेलू सीरीज के बीच सबसे छोटे प्रारूप में पावर प्ले में कुल मिलाकर पांच ओवर फेंके हैं।

लेकिन इस 36 वर्षीय खिलाड़ी का मानना है कि वह टी-20 विश्व कप के दौरान पावरप्ले ओवरों में उपयोगी साबित हो सकते हैं, क्योंकि नई गेंद उपमहाद्वीप के विकेटों पर बेहतर पकड़ बनाती है।
 
मैक्सवेल ने क्रिकेट डॉट कॉम डॉट एयू से कहा, ‘‘मुझे लगता है कि उपमहाद्वीप में आप शुरुआत में स्पिनर के तौर पर विकेट से थोड़ा अधिक लाभ उठा सकते हैं।‘‘
 
उन्होंने कहा, ‘‘मुझे विकेट लेना बहुत पसंद है। जब भी मैं किसी को आउट करता हूं तो मुझे हैरानी होती है। मैं पावरप्ले में अपनी भूमिका निभाना चाहता हूं और इसमें अधिक बेहतर तरीके से गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहा हूं।’’  (भाषा) 
 
