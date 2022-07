संजू सैमसन को इंडीज दौरे पर मौका नहीं मिलने से फैंस निराश, यह हो सकता है कारण

Story of giving opportunity for in T20I:



1 T20 vs ZIM on 2015 July

1 T20 vs SL on 2020 Jan

2 T20 vs NZ on 2020 Feb

3 T20 vs AUS on 2020 Dec

3 T20 vs SL on 2021 July

2 T20 vs SL on 2022 Feb

1 T20 vs IRE on 2022 Jun — Johns. (@CricCrazyJohns) July 14, 2022

Indian last 3 scores in t20is



*Rishabh Pant 1, 26, 1

*Dinesh Karthik 11,12,6

*Ishan Kishan 26,3,8

*Sanju Samson 39,18,77



And guess what ,they dropped the only performing guy pic.twitter.com/DZ7RQQdFtn — Anurag (@RightGaps) July 14, 2022

Sanju Samson couldn't find a place in India's T20I squad once again.



His stats since 2019:

vs Pace: 31.13 Avg, 147.50 SR

vs Spin: 29.56 Avg, 143.77 SR



He is one of the best Indian T20 batters, still not a regular member of this squad. Really absurd! — Prasenjit Dey (@CricPrasen) July 14, 2022

Rishabh Pant in his last 6 T20I innings : 56 Runs



Sanju Samson in his last 1 t20i inning : 77 runs



Pant has failed in middle order and also in top order but why is he getting chances ahead of Sanju Samson? pic.twitter.com/6ExAbpeAhP — J|B (@ItzButter63) July 14, 2022

Rishabh Pant last 7 innings in T20i - 29, 5, 6, 17, 1*, 26, 1.



Runs - 85

Avg - 14.16

SR - 99.22



Sanju Samson last 7 innings in T20i - 77, 18, 39, 0, 7, 27, 10.



Runs - 178

Avg - 25.42

SR - 131.54



One is backed and other one struggling to make eleven of even B team. pic.twitter.com/NiFlHsJgF4 — Jesus Messiah (@SavariiGiriGiri) July 10, 2022

को वेस्टइंडीज दौरे पर जगह ना मिलने से क्रिकेट फैंस खासे निराश दिख रहे हैं। संजू सैमसन का हालिया फॉर्म खासा अच्छा था। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 42 गेंदों पर 77 रन बनाये थे।अब ना ही उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में मौका मिला और ना ही इंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज में मौका मिलेगा। ऐसे में फैंस ने अपनी हताशा ट्विटर पर जाहिर की।लगातार आईपीएल खेलने के बावजूद भी विकेटकीपर संजू सैमसन कभी भी अपना स्थान टीम इंडिया में पक्का नहीं कर सके। 7 साल पहले इसी दौरान उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ चुना गया।इसके बाद सीधे उन्हें 5 साल बाद श्रीलंका के खिलाफ दूसरे दर्जे की टीम इंडिया में मौका मिला। तब से उनको 5 मौके जरूर मिले लेकिन पक्का स्थान नहीं मिल पाया।भारत की टी-20 टीम को अगर देखें तो इसमें बल्लेबाजों से ज्यादा विकेटकीपर हैं। ईशान किशन, केएल राहुल, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक ऐसे में संजू सैमसन का एक विशुद्ध बल्लेबाज के तौर पर खेलना मुश्किल हो जाता है। टी-20 विश्वकप में भी उनको अब शायद ही मौका मिले।संजू सैमसन के फैंस ने ट्विटर पर इस बात पर निराशा के अलावा आक्रोश भी जाहिर किया है। कई फैंस ने संजू सैमसन के प्रदर्शन को सामने रखते हुए यह बात कही है कि बीसीसीआई ने उनके साथ नाइंसाफी की है।